9.2 مليار دولار مبيعات عقارات دبي في مايو 2023

شهدت سوق عقارات دبي خلال شهر مايو من العام الجاري 11719 صفقة بيع بقيمة 33.9 مليار درهم (9.2 مليار دولار)، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 84 % مقارنة شهر مايو من العام 2022 والذي سجل مبيعات عقارية بقيمة 18.3 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9 مليار دولار(الدولار=3.67 درهم) ، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتم تسجيل 6013 صفقة بيع لعقارات جاهزة في دبي بقيمة 19.4 مليار درهم في شهر مايو 2023، فيما سجلت العقارات المباعة على الخريطة(على المخطط) 2706 صفقة بيع على الخريطة بقيمة 14.5 مليار درهم.

وبذلك تصل مبيعات عقارات دبي خلال أول 5 أشهر 2023 إلى 149.1 مليار درهم (40.6 مليار دولار) قيمة 50635 صفقة بيع، وبالمقارنة بمبيعات ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 92.1 مليار درهم، تصل نسبة نمو القيمة الاجمالية للمبيعات منذ بداية العام الجاري حتى الآن 61.8 %.

وشهدت الفترة بين أول يناير 2023 لغاية نهاية مايو من العام 51.7 مليار درهم رهون عقارية سجلتها دائرة الأراضي والاملاك، فيما وصلت قيمة الهبات إلى 11.85 مليار درهم، وبذلك يبلغ اجمالي التصرفات العقارية في دبي، والتي تشمل المبيعات والرهونات والهبات، إلى 212.5 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر الخمس الأول من العام الجاري.

وكانت مبيعات عقارات دبي في ابريل 2023 قد ارتفعت إلى 26.2 مليار درهم، أي ما يعادل 7.1 مليار دولار(الدولار =3.67 درهم) مقارنة بـ 18.2 مليار درهم (4.9 مليار دولار) المبيعات المسجلة خلال ذات الشهر من العام الماضي، أي بنمو وقدره 43.5 %.