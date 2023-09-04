دبي، فيديو صادم لتجاوز الإشارة الحمراء.. والغرامة 50 ألف درهم

نشرت شرطة دبي على حسابها على “إكس” (تويتر سابقاً) لقطات لسائقين تجاوزوا الإشارة الضوئية الحمراء، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها 50 ألف درهم هي غرامة فك حجز مخالفة تجاوز الإشارة المرورية الحمراء، إضافة إلى حجز السيارة المخالفة 30 يوماَ وحسم 12 نقطة مرورية من رصيد السائق المخالف.

وأكدت شرطة دبي مجدداً أن الغرامة التي دخلت حيز التنفيذ في 6 تموز / يوليو الماضي سيتم فرضها على أي شخص ترصده الكاميرا متجاوزاً الإشارة الحمراء.

وتُظهر اللقطات شاحنة صغيرة تصطدم بالجزء الخلفي من سائق توصيل دراجة نارية لأن سائق السيارة فشل في إبطاء السرعة قبل الإشارة الحمراء.

وفي حالة أخرى، يضطر راكب دراجة إلى الضغط على الفرامل ويطير فوق مقوده عندما تجاوزت سيارة الإشارة الحمراء على معبر للمشاة.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يعد من أخطر المخالفات المرورية، وهو ما تؤكده الإحصاءات بشأن الحوادث الناجمة عن تجاوز الإشارة الحمراء، والتي تكون دائماً الأكثر خطورة، وعواقبها تؤدي إلى الوفاة أو الإصابات البليغة، مشيرا إلى أن شدة الاصطدام تكون قوية عند الإشارات الضوئية بسبب زاوية الاصطدام، الأمر الذي يرفع من احتماليات الوفاة أو درجات الإصابة.

وأشار إلى أن عدداً من السائقين يزيدون من سرعة المركبة بطريقة خطرة حين يقتربون من الإشارة، بهدف اللحاق بها قبل تحولها من اللون الأصفر إلى الأحمر، مبيناً أن هذا السلوك يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة خصوصاً في حالة عدم لحاق السائق بالإشارة وتحرك القادمين من الجهة المقابلة.

إحصاءات شرطة دبي

وكشف اللواء سيف المزروعي، أن إحصاءات الإدارة العامة للمرور سجلت وقوع (51) حادثاً خلال الأشهر السبعة الماضية، توفي على إثرها شخصان وأصيب (73) شخصاً بإصابات متفاوتة، منها (6) إصابات بليغة، و(22) متوسطة، و(45) بسيطة، فيما تم حجز 855 مركبة بسبب تجاوز الإشارة الحمراء، في حين تم تحرير 13 ألفاً و876 مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء خلال الفترة نفسها من العام الجاري.



وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن العقوبة المعتمدة وفقاً للقانون الاتحادي لأي مرتكب لمخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هي (1000) درهم إضافة إلى حجز المركبة لمدة (30) يوماً و(12) نقاط مرورية، فيما تطبق أحكام المرسوم في إمارة دبي 30 بشأن حجز المركبات، للسائقين المتهورين الذين يعرّضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر عن طريق تجاوزهم للإشارة الضوئية الحمراء، وبذلك تصل قيمة المخالفة إلى 50.000 درهم، بالإضافة إلى النقاط المرورية التي تبلغ 23 نقطة مرورية.

ونوه اللواء سيف المزروعي، أن شرطة دبي ستواصل جهودها في متابعة مستخدمي الطريق لضمان الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتوفير الأمن والسلامة للجميع، وضبط المخالفين.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد أعلنت في 6 يوليو الماضي عن البدء في تطبيق التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في الإمارة، مؤكدة أن المرسوم بالقانون يستهدف الفئات المستهترة من السائقين في حال كانت المخالفة جسيمة ترتقي لتطبيق بنوده بحقهم، علماً بأن هذه العقوبة ستطبق أيضاً بالتزامن مع تطبيق بنود قانون السير والمرور الاتحادي في المخالفة المرتكبة من قبل السائق.

وتتضمن التعديلات تشديداً في قيمة «فك حجز» المركبات المُخالفة، وإضافة عقوبة حجز المركبة على مخالفات جديدة، حال ارتكابها من قبل السائقين ممن يساهمون في تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والقيام بسلوكيات خطيرة في شوارع الإمارة بتنفيذ سباقات واستعراضات وتجمهر، وعبور الإشارات الضوئية بصورة مُتعمدة، وصدم دوريات الشرطة، والقيادة بلوحات مُصطنعة أو بدون لوحات لإثارة الفوضى وإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.

كما يتضمن المرسوم تعديلات على حالات «الحجز الإداري الوجوبي» للمركبات المخالفة التي ترتكب 13 نوعاً من المخالفات، بينها 7 حالات جديدة تمت إضافتها ضمن التعديل القانوني في مادته الثانية.



وتتمثل حالات الحجز الوجوبي السبع المُضافة تتمثل في تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة المركبة بلوحة أرقام مصطنعة أو مزورة أو مطموسة المعالم أو استخدامها بشكل يتنافى مع التشريعات السارية في الإمارة، والصدم العمد لمركبة الشرطة أو التسبب عمداً في إلحاق الضرر بها، والسماح لشخص يقل عمره عن 18 بقيادة المركبة، مبيناً أن جميع هذه المخالفات تبلغ قيمة فك الحجز عن المركبة فيها 50 ألف درهم.

كما تتضمن المخالفات السبع قيادة المركبة على الطريق بدون لوحات، وتجمهر سائقي المركبات بقصد مشاهدة السباقات أو المشاركة في أعمال الفوضى الناجمة عنها أو استعراض المركبات على الطريق، وزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن الحد المسموح به، وقيمة فك حجز المركبة في هذه المخالفات تبلغ 10 آلاف درهم.

وتتمثل حالات الحجز المُتبقية في«المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مُسبق من الشرطة، وقيمة فك حجز المركبة في هذه المخالفة تبلغ 100 ألف درهم، إلى جانب مخالفة قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد»، ومخالفة «قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة والمرورية بالإمارة»، وقيمة فك حجز هاتين المخالفتين تبلغ 50 ألف درهم.