دبي على بعد خطوة لتجاوز لندن في الاستثمارات العقارية خلال 2023، وفقا لدراسة بروبتك ريلست المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتوقعت الدراسة ارتفاع أسعار العقارات فائقة الفخامة في دبي بنحو 6.7% إلى 20.3% بنهاية العام الجاري، في حين سيرتفع سوق العقارات الرئيسي في لندن بنحو3.5% فقط.

وأشارت الدراسة إلى المزايا التنافسية التي تقدمها دبي لملاكي العقارات، من ضرائب منخفضة، وعوائد أعلى وأسعار معتدلة مقارنة بنظريتها في المدن الأكثر ازدحاما، على غرار العاصمة البريطانية لندن، فضلا عن النمو المطرد في أسعار العقارات ومعدلات الإشغال.

ويواجه سوق العقارات البريطاني تحديات كبري خلال العام الجاري، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي سينعكس سلبا على معدلات النمو.

وأوضحت الدراسة أنه برغم الظروف المختلفة في سوقي دبي ولندن، إلا أن كلاهما يقدم فرصا استثمارية فريدة، اعتمادا على قابلية المستثمرين لتحمل المخاطر واحتياجات السيولة، وآفاق الاستثمار.

وسجّلت دبي نموا كبيرا في مبيعات الأحياء الراقية وسجلت فرصا استثمارية رئيسية بأرباح محتملة تتراوح بين 20-30% سنويا.