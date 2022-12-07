دبي: طرح فيلا للبيع في “تلال الإمارات”  بأكثر من 51 مليون دولار

أعلنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن طرح فيلا في قطاع L في مجمع “تلال الإمارات” للبيع بسعر 190 مليون درهم، ما يعادل 51.7 مليون دولار.

مواصفات الفيلا

تقع الفيلا المكونة من ست غرف نوم في مساحة مبنية تبلغ 30 ألف قدم مربع على أرض مساحتها الإجمالية 32932 قدماً مربعاً.

صمم الفيلا الفخمة المهندس المعماري المقيم في ميامي، كوبي كارب، وتتميز بتصميم رائع يتضمن أبوابا خشبية مصنوعة يدوياً، وثريا بريسيوزا الرائعة التي يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار مع 500 كرة زجاجية منفوخة يدوياً وفراشات كريستالية معلقة فوق شجرة بونساي، عمرها50 عاماً، في الردهة المركزية للفيلا.

· وتضم الفيلا العديد من المزايا مثل سينما Dolby Atmos الخاصة التي صممها خبراء VOX مع شاشة كبيرة من الأرض إلى السقف، بالإضافة إلى مطبخ فيناسي كامل التجهيز.

تلال الإمارات وسوق العقارات

شهدت تلال الإمارات، المعروفة باسم “بيفرلي هيلز دبي”، ارتفاعاً قياسياً في الأسعار أخيراً لعدة أسباب:

العرض المحدود والطلب المتزايد من قبل أصحاب الثروات العالية الأجانب الذين يتطلعون للاستثمار في العقارات بمدينة دبي؛ ولذلك ارتفع حجم المبيعات بنسبة 40 % في الربع الثالث من هذا العام لتبلغ 727 مليون درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، تمكنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي من بيع 13 فيلا في تلال الإمارات، بإجمالي حجم مبيعات بلغ 458.5 مليون درهم إماراتي.

شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي قالت إن هذه الفيلات كانت الأكثر تفضيلاً لدى العائلات الوافدة إلى دبي من مختلف أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة والهند ودول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما وقد أعيد تصميمها، على مدى السنوات الماضية، لتلبية الأذواق الفريدة والمعاصرة.

منحت الفيلات المحدودة من حيث العرض في هذه المنطقة الحصرية المستثمر زيادة كبيرة في قيمة رأس المال.

توفر تلال الإمارات أيضاً إمكانية الوصول إلى ملعب مونتجمري للغولف ونادي الإمارات للغولف، وإلى فندق مونتجمري الذي يتضمن حوض سباحة ومنتجعاً صحياً وصالة ألعاب رياضية.