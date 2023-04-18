سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

دبي ضمن أكثر مدن العالم جذبا للأثرياء بـ 4 مليارديرات و68 مليونير لديه 100 مليون دولار

سامر باطر by سامر باطر

في تقرير بعنوان أغنى مدن العالم في عام 2023، ذكرت هنلي أند بارتنر أن دبي لديها 68 مليونير بثروة من 100 مليون دولار لكل منهم، و4 مليارديرات و24 ألف مليونير.

واستحوذت مدن عديدة على المليونيرات المقيمين فيها وخاصة المدن في الولايات المتحدة والصين التي تهيمن على أغنى 10 مدن في العالم ، بينما توجد مدينة أوروبية واحدة فقط ، وهي لندن ، على قائمة 2023 التي نشرتها هنلي أند بارتنر اليوم بالشراكة مع الثروة العالمية شركة نيوورلد ويلث وتسلط الضوء على أغنى وأسرع مدن العالم نموًا والتي تضم أكثر من أصحاب الملايين والمليونيرات والمليارديرات ، مصحوبة برؤى عالمية وعقارية من خبراء أكاديميين وخبراء رائدين لمواكبة الثروة الخاصة واتجاهات هجرة الثروات.

تصدرت نيويورك القائمة بقراببة 340 ألف مليونير

تصدرت منطقة باي في سان فرانسيسكو مدن العالم بأكثر عدد من المليارديرات بحوالي 63 ملياردير.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...