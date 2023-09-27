دبي: سيارات أجرة ذاتية القيادة تنطلق في الجميرا الشهر القادم

نقلت تقارير صحفية أن هيئة الطرق والمواصلات أكدت أمس الثلاثاء أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة المؤتمتة بالكامل ستجوب شوارع دبي الشهر المقبل بعد نجاح رسم الخرائط الرقمية لمنطقة جميرا 1، وجاء ذلك مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة (في مركز دبي التجاري العالمي)، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسطـ، ، شهد اليوم الأول للمؤتمر تكريم الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي خصص هذه الدورة لمحور الحافلات ذاتية القيادة.

وفي أبريل الماضي قامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة ” كروز” المتخصصة في المركبات ذاتية القيادة، بجمع البيانات واختبار تقنياتها على العلامات والإشارات المرورية وسلوك السائقين وتفاصيل أخرى في إمارة دبي باستخدام خمس مركبات Chevy Bolt ذاتية القيادة في منطقة جميرا .

وتعد هذه المبادرة خطوة أساسية نحو إطلاق خدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة، وهي جزء من استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات في دبي الرامية إلى تعزيز ريادة دبي العالمية في هذا المجال، ودعم توجهات الإمارة في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، من خلال الاستثمار في قطاع التنقل الذكي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تسعى الهيئة لتعزيز جودة الحياة والسلامة المرورية للمواطنين والمقيمين والزوار.

أكد الدكتور ستيفن شلادوفر، خبير دولي في تقنيات النقل ذاتي القيادة، على أهمية تطوير أنظمة السلامة ووضع اللوائح والقوانين والمعايير الخاصة بمنظومة النقل ذاتي القيادة عالمياً، ووجود قاعدة بيانات قوية وتقارير أكثر تفصيلاً من الجهات المعنية حول الأمور التي تتعلق بتشغيلها وتفادي… pic.twitter.com/wsFetw4Mcv — RTA (@rta_dubai) September 26, 2023