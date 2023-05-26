دبي: رخصة القيادة تصبح رقمية ايضاً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير خدمة جديدة تتيح للسائقين الاستغناء عن حمل رخص قيادتهم عبر حفظها في التطبيق الذكي للهيئة، فلا داعي للقلق بعد اليوم من نسيان رخصة القيادة في مكان ما، حيث أضافت هيئة الطرق والمواصلات إلى قائمة تطبيقاتها الذكية في محفظة آبل رخصة القيادة الإلكترونية، والتي يمكن للمتعاملين تحميلها من خلال خاصية ملفاتي في تطبيق الهيئة لمستخدمي هواتف الأيفون.

ونشرت الهيئة في تغريدة لها عبر برنامج التواصل الاجتماعي تويتر: لا داعي أن تقلق إذا نسيت رخصة القيادة الخاصة بك بعد الآن، يمكنك إضافتها إلى محفظة آبل من خلال خاصية رخصتي في قائمة ملفاتي في تطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الخدمة متاحة لمستخدمي هواتف الأيفون.

وفي وقت سابق قبل ايام أعلنت الهيئة عن إضافة خدمات توصيل جديدة للمتعاملين تشمل توصيل رخص القيادة وملكيات المركبات خلال ساعتين من وقت استلام التأكيد على إجراءات المعاملة داخل مدينة دبي فقط، بالإضافة إلى التوصيل خلال نفس اليوم في كل من دبي وأبو ظبي والشارقة، كما تمت إضافة خدمة جديدة لتوصيل الشحنات الدولية للمتعاملين خارج دولة الإمارات.

أضف رخصة القيادة الخاصة بك إلى "محفظة آبل" من خلال خطوات بسيطة في تطبيق #هيئة_الطرق_و_المواصلات في #دبي، واستمتع بالتنقّل بمركبتك من دون الحاجة لحمل رخصة القيادة الفعلية!

ملاحظة: يجب تحديث تطبيق هيئة الطرق والمواصلات للاستمتاع بالخدمة

لتحميل التطبيق، زُر: https://t.co/VD69Tf1e0b pic.twitter.com/v1GIoxobyL — RTA (@rta_dubai) May 25, 2023