دبي رابعا…تعرف على قائمة المدن العالمية صاحبة أكبر عدد لناطحات السحاب في العالم

تصدرت مدينة هونج كونج قائمة المدن التي تحتضن أكبر عدد من ناطحات السحاب في العالم تلتها شينجن الصينية ونيويورك ودبي على الترتيب.

ويُعرف مجلس الأبنية المرتفعة والمواطن الحضرية الذي أعد القائمة ناطحة السحاب بأنها التي تصل ارتفاعها إلى 150 مترا على الأقل.

ووفقا لبيانات المجلس تنتشر في هونج كونج 546 ناطحة سحاب وتضم شنجن الصينية 351 بناية ويوجد في نيويورك 303 ناطحات سحاب في حين يصل العدد إلى 241 في دبي.

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في فئة ناطحات السحاب شديدة الارتفاع (التي يزيد ارتفاعها على 300 متر)، احتلت دبي الصدارة على مستوى العالم باحتضانها 28 برجا مقابل 15 برجا في كل من شنجن ونيويورك.

وجاءت مدن شنغهاي، وقوانغتشو الصينية، وطوكيو، وكولالمبور، وتشونغتشينغ الصينية، وشيكاجو الأمريكية في المراكز من الخامس وحتى العاشر

شنغهاي 180 ناطحة سحاب

قوانغتشو 175

طوكيو 167

كوالالمبور 153

تشونغتشينغ 140

شيكاجو 134