دبي.. خطة تطوير شاملة لمختلف القطاعات الصحافية والتلفزيونية والرقمية

كشفت دبي للإعلام، عن تفاصيل خطة تطوير شاملة، عملاً بتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بتطوير إعلام دبي وإمداده بكافة مقومات التميز من أجل الارتقاء بمخرجاته، وتأكيد دوره كشريك فاعل في دعم القطاع الإعلامي والإبداعي على مستوى العالم العربي، تتضمن جملة من المبادرات المبتكرة التي ستركز عليها المؤسسة خلال المرحلة المقبلة في ضوء مستهدفات استراتيجيتها الجديدة والتي اعتمدها رئيس

مجلس دبي للإعلام مؤخراً، لتطوير مختلف قطاعات المؤسسة سواء الصحافية أو التلفزيونية وكذلك الرقمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام محمد الملّا أن أحد الأهداف الرئيسة التي ستركز عليها المبادرات الجديدة عملاً بأهداف الاستراتيجية المعتمدة للمؤسسة وتحقيقاً لهويتها الجديدة هو أن تزيد من مشاركة الشباب في صنع إعلام المستقبل، ومنحهم أدواراً أكبر وأعمق تأثيراً في هذا المجال، وأن تسهم المؤسسة بصورة ملموسة في نقل دبي وأخبارها إلى العالم، من خلال الاهتمام بالمحتوى المتطور رفيع المستوى سواء كان إخبارياً أو اقتصادياً أو ترفيهياً، عبر استحداث جملة من البرامج التي تراعي البعدين المحلي والعربي، لتأكيد شمولية المنتج المقدم من “دبي للإعلام”، وأن يكون ملبياً لتطلعات المتلقي، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأعلن محمد الملّا، إطلاق “أكاديمية دبي للإعلام” التي تأتي برؤية جديدة تستند إلى تطوير المهارات وتوجيه المواهب الشابة نحو مستقبل مشرق في مجال الإعلام، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التعليم هو ركيزة التقدم، حيث ستركز المبادرة على تعزيز الفرص التعليمية، خصوصاً للمجتمعات الإعلامية، مع الاستثمار في تطوير المواهب وتوفير دعم أكاديمي وبرامج التدريب المهني لتزويد شبابنا بالمهارات الإعلامية ليكونوا جزءاً من مستقبل المؤسسة.

وكشف الملا عن مبادرة “استوديوهات دبي للإعلام – للإنتاج الفني والإبداعي” التي ستكون شركة إنتاج حديثة وستتبنّى المواهب الناشئة وصناع المحتوى، حيث يمكن للفنانين والكتّاب والمخرجين والموسيقيين وجميع المبدعين التعاون معها وتحقيق رؤاهم، وستكون استوديوهات دبي للإعلام بمثابة نقطة التقاء الفن بالصناعة، والمكان الذي تتواصل فيه المواهب الناشئة مع جيل الرواد، لتنمية صناعة الإبداع الدرامي والتلفزيوني، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي للدراما العربية والخليجية.