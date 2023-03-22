كشفت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للمرور، حجزها 1195 مركبة، ومُخالفة 4533 مركبة، نتيجة إحداث تغيير في محرك المركبة بدون ترخيص، وقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، وذلك في العام 2022، محذرة من هذه التصرفات السلبية التي تسبب إزعاجا للمجتمع، ومؤكدة بأن حملاتها المرورية مستمرة دون تهاون مع السائقين المخالفين.

وأكد العميد جمعة بن سالم سويدان، أن شرطة دبي تنفذ من خلال الدوريات، حملات مستمرة لمخالفة السائقين الذين يقومون بالتلاعب والتعديل بمحركات المركبات، وقيادتها ما يتسبب في إزعاج مستخدمي الطريق وسكان الأحياء بصورة غير حضارية، وتعكير صفو مجتمعنا الذي ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والراحة وجودة الحياة.

وأضاف العميد بن سويدان، بأن دوريات شرطة دبي تتواجد في كافة مناطق الإمارة، وتعمل على مدارس الساعة لضبط أصحاب هذه السلوكيات الخاطئة، والتي تعد تجاوزاً في حق مستخدمي الطريق والمجتمع، وتسبب الخوف والهلع للأطفال وكبار السن، وتزعج المرضى، وهو أمر مرفوض وغير مقبول في مجتمعاتنا.

وأوضح العميد سويدان، أن شرطة دبي منذ مطلع العام 2023، حجزت 250 مركبة وخالفت 327، لإحداث تغيير في محرك المركبة، وحجزت 19 مركبة وخالفت 230، نتيجة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً.

ودعا العميد سويدان، الأهالي إلى متابعة أبنائهم الشباب والحرص على توعيتهم بمدى خطورة هذه السلوكيات والتصرفات، وأثرها على المجتمع، منوهاً إلى أن دور الأسرة هو دور تكاملي مع جهود الشرطة في مجال تأمين السلامة المرورية وتوفير الأمن والأمان للمجتمع.