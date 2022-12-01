دبي ثاني أفضل مدينة للمغتربين في 2022

احتلت مدينة دبي المركز الثاني في المسح الذي أجرته مؤسسة “إنترنيشونز” الألمانية، حول أفضل مدن العالم للمغتربين لعام 2022، فيما حلت أبو ظبي في المركز التاسع.

واختار المصوتون دبي كونها ترحب بالوافدين الجدد ولتمتعها بآفاق وظيفية محسنة وغياب التعقيدات الروتينية.

وتصدرت فالنسيا الإسبانية القائمة للاهتمام بنوعية الحياة ووسائل النقل العام والأجواء الودية والفرص الرياضية.

ترتيب أفضل 10 مدن في العالم للمغتربين

فالنسيا دبي مكسيكو لشبونة مدريد بانكوك بازل مالبورن أبوظبي سنغافورة

وشمل المسح 50 مدينة في العالم، وتناول كل جانب من جوانب تجربة المغتربين تقريباً، بدءاً من مؤشرات نوعية الحياة ووصولاً إلى العمل في الخارج، وسهولة الإقامة، وتوفر الأساسيات للمغتربين لناحية الحياة الرقمية والمواضيع الإدارية والإسكان واللغة.

وشارك في المسح هذا العام ما يصل إلى 11970 شخصاً من 177 جنسية يعيشون في 181 دولة أو إقليم، حيث أدلوا بآرائهم حول تجربتهم في العيش بعيداً عن بلادهم.

دبي الأفضل في توفير الأساسيات

وتصدرت دبي المركز الأول في المؤشر الفرعي الخاص بتوفير الأساسيات للوافدين، فجاءت في الطليعة لناحية الإجراءات الإدارية، حيث أفاد حوالي 66% من الوافدين عن سهولة التعامل مع الهيئات والسلطات بالمدينة (مقابل 40% عالمياً)، ويعود ذلك جزئياً إلى إدلاء معظم الوافدين (88%) بأنهم سعداء لتوفر الخدمات الإدارية والحكومية بشكل رقمي، على الإنترنت.

أما في مؤشر سهولة الإقامة، احتلت دبي المرتبة الثامنة، إذ:

أفاد 68% من الوافدين بأنهم سعداء بحياتهم الاجتماعية (في مقابل 56% على مستوى العالم)

وأنهم يشعرون بالترحيب (81% مقابل 66% على مستوى العالم)

ومسرورون بمؤشر جودة الحياة (المركز السادس).

كما جاءت دبي في المركز الخامس في فئتي السفر والعبور وخيارات الترفيه.

واحتلت دبي المرتبة الخامسة في الثقافة والحياة الترفيهية، بالإضافة إلى المرتبة الثالثة في تنوع الطهي وخيارات تناول الطعام.

كما جاءت دبي في المرتبة السادسة في مؤشر العمل في الخارج، وهي تحتل المرتبة الخامسة في الفئة الفرعية لثقافة العمل والرضا، حيث إن 70% من الوافدين سعداء بوظائفهم.

وجاء ترتيب أسوأ 10 مدن كالتالي:

41. روما

42. طوكيو

43. فانكوفر

44. ميلان

45. هامبورغ

46. هونغ كونغ

47. إسطنبول

48. باريس

49. فرانكفورت

50. جوهانسبرغ