دبي توسع شبكة المترو

توقعت مجلة “مييد” أن تصدر هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) وثائق مناقصة لتوسيع مترو دبي في الربع الأخير من العام.

ويعرف المخطط باسم الخط الأزرق، وسيوسع الخطوط الحمراء والخضراء الحالية.

وسيبدأ تمديد الخط الأخضر من محطته الحالية في محطة الخور في منطقة الجداف. وسوف يعبر إلى مشروع ميناء خور دبي ويستمر عبر رأس الخور والمدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون والمدينة الأكاديمية قبل أن يختتم بالقرب من مشروع زهرة الصحراء. وسيحتوي الخط على 11 محطة.

وسيربط امتداد الخط الأحمر محطته الحالية في الراشدية بمردف سيتي سنتر ويستمر عبر مردف والورقاء قبل الانضمام إلى امتداد الخط الأخضر في المدينة العالمية.

وتم تعليق المشروع خلال تفشي وباء “كوفيد-19″، وأعيد تنشيطه في أوائل عام 2022، عندما استأنفت شركة “أتكنز وغريمشو” ومقرها المملكة المتحدة وشركة “بارسونز” ومقرها الولايات المتحدة وشركة “إيجز” الفرنسية أعمال التصميم.

وقد ذكرت مجلة “مييد” في تشرين الأول / أكتوبر 2022 أن المجموعات المهتمة بتقديم عطاءات للمشروع قد بدأت في التكون، ومن بينها ألستوم الفرنسية مع لجنة الاتصالات الفيدرالية الإسبانية وشركة هندسة البناء الحكومية الصينية ومقرها بكين، سيمنز الألمانية مع لارسن آند توبرو الهندية، أليك المحلية وبيسيكس البلجيكية؛ وشركة بناء السكك الحديدية الصينية (CRCC) مع شركة إنشاءات الهندسة المدنية الصينية (CCECC).

مليارا راكب

منذ إطلاق مترو دبي في 9 أيلول / سبتمبر 2009 ، تجاوز عدد الركاب الذين استخدموا شبكة مترو دبي ملياري شخص، وفقاً لهيئة الطرق والمواصلات.

ونقل الخط الأحمر 1.342 مليار مسافر، بينما خدم الخط الأخضر 673.531 مليون مسافر.

وفي عام 2022، تجاوز متوسط عدد الركاب اليومي في مترو دبي 616,000 راكب.

ويعد هذا التمديد جزءا من خطط دبي لتحسين نوعية حياة السكان من خلال تقليل أوقات الرحلات على النحو المبين في سياسة المدينة التي تمت الموافقة عليها حديثا لمدة 20 دقيقة.

وكان آخر مشروع توسعة لمترو دبي تم الانتهاء منه هو مسار 2020، الذي ربط الخط الأحمر بموقع معرض “إكسبو دبي”. وتم منح العقد الذي تبلغ قيمته 10.6 مليار درهم إماراتي (2.9 مليار دولار) لتصميم وبناء الخط إلى كونسورتيوم مكون من ألستوم وأكسيونا الإسبانية وجولرماك التركية.

كما أثر مترو دبي بشكل كبير على سوق العقارات، لا سيما العقارات التي تقع على بعد 15 دقيقة سيرا على الأقدام من محطات المترو. ووفقا لتقرير حديث صادر عن “سي بي آر إي”، تميل هذه العقارات إلى التفوق على سوق العقارات الأوسع من حيث قيمة العقارات وأداء الإيجار.

ومن المتوقع أن تخلق التوسعات الجديدة في شبكة المترو فرصاً تجارية جديدة للشركات والمقيمين على حد سواء.