بعد حوالي 4 أشهر من العمل، أنهت بلدية دبي مشروع تطوير دوار الساعة في ديرة، بتكلفة 10 ملايين درهم.

شملت الأعمال التطويرية تجديد الأرضيات، وتنفيذ تصميم جديد لنافورة المياه، وطلاء برج الساعة والهيكل الإنشائي للدوار.

وتضمنت الأعمال زراعة مساحات خضراء جديدة، وتركيب نظام إضاءة متطور يسمح بعرض رسومات وأشكال ثلاثية الأبعاد.

وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: “ أنجزنا أعمال التطوير لدوار الساعة في ديرة، أحد أبرز المعالم الهندسية والمعمارية في إمارة دبي، وفقاً للجدول الزمني المخطط له، لإكسابه حلة جديدة بتصميمٍ مميز يحافظ على قيمته الحضارية والتاريخية مع الاهتمام بإظهاره بصورةٍ تعبر عن النمط الفريد الذي تتميز به دبي في المزج بين ملامحها التراثية وسماتها العالمية.

ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء المعلم التاريخي وإبراز قيمته الثقافية، ويذكر أن برج الساعة بني عام 1963، ويُعد أحد أشهر المعالم في دبي.