دبي تنفذ مشروعاً للأنفاق العميقة بـ 22 مليار دولار

دعت بلدية دبي الشركات إلى إبداء اهتمامها بحلول 11 آب / أغسطس الجاري بتقديم عطاءات للحصول على عقد لتقديم استشارات إدارة المشروع للأنفاق العميقة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء إمارة دبي بتكلفة 22 مليار دولار، كما أوردت مجلة “ميد”.

وستحتاج الشركات المهتمة بعد ذلك إلى تقديم نماذج التأهيل المسبق بحلول 25 أغسطس.

وسيتم تطوير المخطط المعروف باسم محفظة الأنفاق العميقة كمبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وسيشمل تطوير الأصول في جميع أنحاء مدينة دبي وحتا.

ويتضمن المشروع بناء مجموعتين من الأنفاق العميقة التي تنتهي عند محطتي ضخ محطتين تقعان في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في ورسان وجبل علي. وفي حتا، سيتم بناء نظام تقليدي لتجميع مياه الصرف الصحي والصرف الصحي ومحطات معالجة المياه.

كما يشمل المخطط أنظمة توزيع المياه المعاد تدويرها المتصلة بمحطات معالجة المياه.

ووافق المجلس التنفيذي في دبي على المشروع في حزيران (يونيو)، وقال إنه سيتطلب استثماراً بنحو 80 مليار درهم (22 مليار دولار). وتم تصميم المشروع لتلبية احتياجات سكان دبي على مدى المائة عام القادمة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.