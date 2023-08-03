.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

دبي تنفذ مشروعاً للأنفاق العميقة بـ 22 مليار دولار

.ط by

دعت بلدية دبي الشركات إلى إبداء اهتمامها بحلول 11 آب / أغسطس الجاري بتقديم عطاءات للحصول على عقد لتقديم استشارات إدارة المشروع للأنفاق العميقة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء إمارة دبي بتكلفة 22 مليار دولار، كما أوردت مجلة “ميد”.

وستحتاج الشركات المهتمة بعد ذلك إلى تقديم نماذج التأهيل المسبق بحلول 25 أغسطس.

وسيتم تطوير المخطط المعروف باسم محفظة الأنفاق العميقة كمبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وسيشمل تطوير الأصول في جميع أنحاء مدينة دبي وحتا.

ويتضمن المشروع بناء مجموعتين من الأنفاق العميقة التي تنتهي عند محطتي ضخ محطتين تقعان في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في ورسان وجبل علي. وفي حتا، سيتم بناء نظام تقليدي لتجميع مياه الصرف الصحي والصرف الصحي ومحطات معالجة المياه.

كما يشمل المخطط أنظمة توزيع المياه المعاد تدويرها المتصلة بمحطات معالجة المياه.

ووافق المجلس التنفيذي في دبي على المشروع في حزيران (يونيو)، وقال إنه سيتطلب استثماراً بنحو 80 مليار درهم (22 مليار دولار). وتم تصميم المشروع لتلبية احتياجات سكان دبي على مدى المائة عام القادمة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا