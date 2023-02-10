دبي تنظم عمل الشركات العائلية بقواعد جديدة

أصدر مركز دبي المالي العالمي لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المُنظمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بعد فترة مشاورات عامة استمرت 30 يوماً.

وستعمل اللائحة الجديدة على ترسيخ قاعدة قانونية متينة لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي المستحدث. كما توفر اللائحة الجديدة إطاراً عملياً ومركزاً محورياً للشركات العائلية على كل من المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، بما من شأنه أن يرسخ مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: رسخ مركز دبي المالي العالمي مكانته منذ قرابة العقدين كمركز مالي عالمي رائد، عبر توفير بيئة تنظيمية وتمكينية تتسم بالديناميكية والشمولية لدعم نجاح واستمرار الشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة. ويمثل إصدار هذه اللائحة الجديدة خطوة مهمة تأتي في إطار التزامنا بالارتقاء بمعايير التفرد وتحقيق الصدارة في هذا القطاع. ومن خلال التركيز على إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والاستقرار، توفر اللائحة إطاراً شاملاً من شأنه السماح لعملائنا بمزاولة نشاطاتهم بكل ثقة، انطلاقاً من إدراكهم حقيقة أن مصالحهم تقع ضمن أولوياتنا عبر توفير أعلى مستويات الإشراف والرقابة القانونية والتنظيمية. ونحن في مركز دبي المالي العالمي، نفخر بتصدرنا لدفع عجلة التقدم والتغير وذلك عبر دعم الشركات العائلية وتمكينها من تعزيز مستويات مساهمتها في النمو الاقتصادي.”

إرشادات شاملة لآلية عمل الشركات العائلية



وتوفر لائحة القواعد الجديدة إرشادات شاملة لآلية عمل الشركات العائلية والتي تمتلك أصولاً وتدير أعمالها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وذلك عبر دعم عملية إدارة المسائل المتعلقة في إجراءات الميراث وانتقال المُلكية والثروة من جيل لآخر. تمت صياغة اللوائح للاستفادة من الهيكلة التنظيمية للشركات العائلية المعتمدة في المناطق الحرة كمركز دبي المالي العالمي، والسلطة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لعام 2022 بشأن الشركات العائلية الإماراتية، لتحديد سجل خاص بالشركات العائلية للاطلاع على المُتطلبات والمزايا المقدمة للشركات العائلية والواقعة ضمن إطار قانون الشركات العائلية الإماراتية.

واستبدلت اللائحة التنظيمية الجديدة نظام “مكتب العائلة الواحدة” السابق في مركز دبي المالي العالمي بنظام “مكتب العائلة” الجديد والذي يمكنه تقديم الخدمات لعائلة واحدة، بما يلغي الحاجة إلى تسجيل مكتب العائلة ضمن فئة الأعمال أو المهن غير المالية المحددة ضمن نظام سلطة دبي للخدمات المالية ما لم يتم تقديم هذه الخدمات لأكثر من عائلة واحدة عن طريق العمل. من الجدير بالذكر، أم المكاتب العائلية الفردية والمسجلة حالياً باعتبارها (DNFBP) ضمن فئة الأعمال أو المهن غير المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية سيكون بإمكانها إلغاء التسجيل لدى سلطة دبي للخدمات المالية بالطريقة التي تحددها سلطة دبي للخدمات المالية عبر اتباع آلية زمنية مُعينة.

وتتيح هذه القواعد والإجراءات للعائلات إدارة وتشغيل شركاتهم، والحفاظ على ثرواتهم وتخطيط عملية تعاقب الإدارة وانتقال الثروة ضمن مركز دبي المالي العالمي، بما من شأنه أن يتم العمل والأخذ بهذه الإجراءات والمعايير واعتمادها محلياً وعلى نطاق أوسع وأشمل عالمياً.

وتحدد اللائحة أيضاً عملية إنشاء أنظمة وبرامج تصديق واعتماد الشركات العائلية ومستشاريها في مركز دبي المالي العالمي، بما يدعم المزايا والحوافز المتوقعة للشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لقانون الشركات العائلية الاتحادي المعمول به. الهدف الأساسي من نظام إصدار الشهادات هو للتأكد من التزام الشركات العائلية باتباع مبادئ حسن السلوك والحوكمة، ومن جانب آخر لضمان التزام نظام التزام المستشارين والخبراء بمستويات عالية المهنية عند تقديم المشورة للعائلات.