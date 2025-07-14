دبي تقفز خمسة مراكز لتصبح سابع أغلى مدينة في العالم

شهدت دبي قفزة كبيرة في مؤشر يوليوس باير لنمط الحياة العالمي 2025، حيث تقدمت خمسة مراكز لتصل إلى المرتبة السابعة عالميًا والرابعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لأغلى المدن بالنسبة لأصحاب الملاءة المالية العالية. هذا الارتفاع يأتي على الرغم من زيادة طفيفة بنسبة 1% فقط في متوسط الأسعار بالعملة المحلية. وكشف التقرير العالمي للثروة ونمط الحياة 2025، الصادر عن جوليوس باير، البنك السويسري المتخصص بإدارة الثروات، عن تغير الأولويات لدى أصحاب الملاءة المالية العالية وسط تراجع الاستهلاك العالمي، وتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية، والنزاعات التجارية الوشيكة. وعلى الرغم من اكتمال جمع البيانات قبل إعلان الولايات المتحدة عن رسومها الجمركية الجديدة، فإن نتائج التقرير ما زالت تشير إلى تحولٍ ملحوظ. وسجل التقرير العالمي للثروة ونمط الحياة من جوليوس باير انخفاضاً لأول مرة منذ إطلاقه بنسبة 2% من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، وهو تطور مفاجئ في قطاع كان يتفوق في معظم الأحيان على متوسط نمو الأسعار الاستهلاكية. كما انخفضت أسعار الخدمات بشكلٍ طفيف بنسبة 0.2%، بالتزامن مع تراجع أسعار السلع بنسبة 3.4%.

عوامل رفعت مكانة دبي المتنامية إلى عدة عوامل:

جاذبيتها العالمية: أصبحت دبي وجهة رئيسية لأصحاب الملاءة المالية العالية على مستوى العالم، وتنافس بقوة مراكز الثروة التقليدية مثل لندن وموناكو وزيورخ.

أصبحت دبي وجهة رئيسية لأصحاب الملاءة المالية العالية على مستوى العالم، وتنافس بقوة مراكز الثروة التقليدية مثل لندن وموناكو وزيورخ. الرفاهية والأعمال والابتكار: التحول السريع للإمارة إلى مركز عالمي للرفاهية، الأعمال، والابتكار يعزز من مكانتها.

التحول السريع للإمارة إلى مركز عالمي للرفاهية، الأعمال، والابتكار يعزز من مكانتها. زيادة تكلفة المعيشة: بالرغم من استقرار العديد من الأسعار، شهدت دبي زيادة ملحوظة في أسعار السلع باهظة الثمن، مثل السيارات (ارتفاع 13%) والعقارات السكنية (ارتفاع 17%)، مما أثر على التكلفة الإجمالية للمعيشة للأثرياء.

بالرغم من استقرار العديد من الأسعار، شهدت دبي زيادة ملحوظة في أسعار السلع باهظة الثمن، مثل السيارات (ارتفاع 13%) والعقارات السكنية (ارتفاع 17%)، مما أثر على التكلفة الإجمالية للمعيشة للأثرياء. نمو سوق العقارات: سجل سوق العقارات في دبي نموًا استثنائيًا في عام 2024، مع ارتفاع قيمة المبيعات العقارية بنسبة 27% على أساس سنوي، مما يعكس تزايد الإقبال عليها كوجهة إقامة طويلة الأمد للأثرياء وعائلاتهم.

سجل سوق العقارات في دبي نموًا استثنائيًا في عام 2024، مع ارتفاع قيمة المبيعات العقارية بنسبة 27% على أساس سنوي، مما يعكس تزايد الإقبال عليها كوجهة إقامة طويلة الأمد للأثرياء وعائلاتهم. تدفق المليونيرات: تستمر دبي في جذب أعداد كبيرة من المليونيرات، حيث تجاوز صافي التدفق الداخل نظراءه في جميع الدول الأخرى منذ جائحة كوفيد-19. وتشير التقارير إلى زيادة بنسبة 102% في عدد المليونيرات المقيمين في دبي خلال العقد الماضي.

تستمر دبي في جذب أعداد كبيرة من المليونيرات، حيث تجاوز صافي التدفق الداخل نظراءه في جميع الدول الأخرى منذ جائحة كوفيد-19. وتشير التقارير إلى زيادة بنسبة 102% في عدد المليونيرات المقيمين في دبي خلال العقد الماضي. بيئة جاذبة للاستثمار: تساهم البيئة الضريبية المواتية، جودة الحياة العالية، برامج الإقامة المرنة (مثل التأشيرات الذهبية وتأشيرات رواد الأعمال)، وكونها مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا (نمو مركز دبي المالي العالمي بنسبة 25% في الشركات النشطة خلال 2024) في تعزيز مكانتها.