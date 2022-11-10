فادي طنّوس by فادي طنّوس

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دبي تفتتح أول متجر فعلي لبيع رموز إن إف تي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
إن إف تي

أعلنت منصة “فاستيكس” (Fastex)، المدعومة من “سوفت كونستركت“، عن قرب موعد افتتاح متجرين فعليين لبيع “إن إف تي” (NFT) في مول الإمارات ودبي مول حيث سيوفرا معروضات فنية ذات إصدار محدود.

وقال فيغان بداليان، الشريك المؤسس لشركة “سوفت كونستركت” عن دمج العالم الرقمي في العالم الحقيقي:

تم تصميم المتجرين بطريقة تساعد الزوار على التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة والفن. وسيتمكن الزوار من استكشاف وشراء “إن إف تي” حصرية من أعمال فنانين معاصرين”.

وأشار بيان للشركة إلأى أن جميع المعروضات التي سيتم بيعها هي قطع فنية وليست تمثيلات رقمية للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها أو استخدامها كأداة للتبادل أو الدفع أو لأغراض الاستثمار حيث لا يمكن عرضها رقميًا وتداولها من خلال منصة أصول افتراضية.

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