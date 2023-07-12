دبي تعلق ترخيص بت أويسيس

أصدرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) إشعاراً على موقعها الإلكتروني بخصوص تعليق ترخيص “بت أويسس” التشغيلي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، والذي يشمل بالتحديد المستثمرين المؤهلين والمؤسسات. من الضروري الإشارة إلى أن بت أويسس لم تكن قد بدأت بتوفير خدماتها لهذه الفئات، إذ لم يُسمح لها ببدء عملياتها حتى تحقيق كافة الشروط المفروضة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ضمن الترخيص التشغيلي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق.

وقالت «بت أويسس»، في بيان: «نتعاون عن قرب مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتحقيق بقية الشروط وتلتزم بتوفير خدمات سليمة وآمنة لمستخدميها». وأضافت: «لتفادي أي التباس، نود أن نوضح أن هذا التعليق لا يؤثر في قدرتنا على مواصلة توفير خدمات الوساطة لمستخدمينا الحاليين من الأفراد، على الرغم من التزامنا بعدم ضم أي عملاء جدد إلى حين امتثالنا التام بمتطلبات سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية”.

وكانت “بت أويسس”، منصة تداول العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصلت في مايو / أيار الماضي على الترخيص التشغيلي للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، لتستكمل بذلك آخر مراحل ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، وتصبح قادرة على تقديم خدمات وساطة الأصول الافتراضية للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات من مقرها في دبي، وذلك ضمن النطاق التنظيمي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

وتتيح “بت أويسس”، التي تأسست في دبي سنة 2015، للمستخدمين في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شراء وبيع أكثر من 60 عملة رقمية بالعملات النقدية، مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي والليرة التركية والدولار الأمريكي. وأصبحت بت أويسس عام 2021 أول منصة أصول افتراضية تتيح لعملائها الإيداع في حساب بنكي إماراتي بدون رسوم وبشكل شبه فوري.