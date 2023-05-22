دبي تعرض جوهرتين بـ 65 مليون دولار

تقدّم دار سوذبيز الشهر المقبل جوهرتين طبيعيتين لا مثيل لهما كي تكونا أبرز نجوم مزادها للمجوهرات في نيويورك يوم 8 حزيران / يونيو، وهما إتيرنال بينك – الماسة الوردية الأكثر إشراقاً التي تطرح في السوق (ويقدّر سعرها بأكثر من 35 مليون دولار)، وإستيللا دي فور – الياقوتة عيار 55.22 قيراط التي تعتبر أكبر وأغلى ياقوتة تظهر في مزاد علني (ويقدّر سعرها بأكثر من 30 مليون دولار)، بقيمة اجمالية للقطعتين تصل إلى 65 مليون دولار، بما يرسخ مكانة دبي في قطاع الأحجار الكريمة الملوّنة عالمياً.

وقبل اجراء المزاد، تم الكشف اليوم عن إتيرنال بينك وإستيللا دي فورا 55.22 في مركز دبي للسلع المتعددة خلال مؤتمر صحافي. ومن المقرّر بعد ذلك عرض الجوهرتين للجمهور في صالة سوذبيز دبي في قلب مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة من 22 إلى 26 أيار / مايو.

تستضيف بورصة دبي للماس عرضاً استثنائياً من تنظيم دار “سوذبي” للكشف عن أكبر وأغلى قطعة ياقوت في العالم، وأكثر ماسة وردية براقة في العالم.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: “بعد ترسيخ مكانة دبي كمركزٍ عالمي لتجارة الماس، نحن متحمسون لاستضافة مجموعة من العطاءات هذا العام في بورصة الماس الخاصة بنا لكل من الماس والأحجار الكريمة الملونة، بما في ذلك الياقوت والياقوت الأزرق والزمرد. ويسعدنا العمل مع دار سوذبيز مرة أخرى لتنظيم هذين المزادين المميزين لاثنتين من أروع الأحجار الكريمة من دبي إلى العالم”.

وقالت كاتيا نونو بويز، رئيسة سوذبيز في الإمارات: “يشرّفنا أن يتم اختيار دبي لعرض هذه الجواهر النادرة في صالاتنا، وأن نواصل تعزيز ريادة سوذبيز دبي في الشرق الأوسط من خلال عرضها أندر وأعلى الماسات والأحجار الكريمة قيمةً في العالم. وبعد كشف الستار عنها في دبي خلال الخريف الماضي كحجر كريم عيار 101 قيراط، من الرائع أن نرى إستيللا دي فورا في حالتها المصقولة حديثاً ونشهد عودتها المظفّرة إلى مركز دبي للسلع المتعددة كأكبر وأغلى ياقوتة في العالم تطرح في السوق. فعرض مثل هذه الأحجار الفريدة من نوعها، سواء في معرضنا في مركز دبي المالي العالمي أو في بورصة دبي للماس التي لا مثيل لها، هو استمرار واضح لسعينا الدؤوب من أجل عرض أفضل جواهر العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة “.

وقال كويغ برونينج، رئيس قسم المجوهرات في سوذبيز أمريكا: “يتّجه هذا الموسم ليكون أحد أكثر مواسم المزادات على المجوهرات قيمةً في نيويورك، حيث يشهد عرض جوهرتين استثنائيتين عالميتي المستوى عالمي حيث من المتوقّع أن تحقّق كل منهما أكثر من 30 مليون دولار. ويبلغ وزن إستيللا دي فورا المذهلة 55.22 قيراطاً، وهي تعتبر أعجوبة من حيث الندرة والحجم، كما أنّ لونها المثير ووضوحها هما شهادة على عناية “فورا للأحجار الكريمة” القصوى وتقديرها لقيمة الياقوت ، ومن المنتظر بالتالي أن تحقّق رقماً قياسياً عالمياً جديداً للياقوت في مزاد علني. ومن الملفت كذلك اعتبار إتيرنال بينك أهمّ ماسة وردية تطرح في السوق على الإطلاق وإحدى أندر المقتنيات في العالم، من خلال لونها الوردي المتوهّج الذي يمثل أروع سماتها. ويعتبر بيع الجوهرتين في المزاد فرصة لا تتكرّر في العمر من حيث الحصول على اثنتين من أندر العجائب التي عرفتها البشرية.”

وعندما أعلنت “فورا للأحجار الكريمة” عن كشفها التاريخي لأكبر ياقوتة بجودة الأحجار الكريمة تم اكتشافها على الإطلاق، وذلك في مركز دبي للسلع المتعددة خلال شهر أيلول / سبتمبر 2022، تصدّر هذا الخبر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، ما أثار حماسة هائلة وأحدث ضجّة في سوق الأحجار الكريمة.

وقد اكتُشفت هذه الجوهرة عيار 101 قيراط في منجم فورا للياقوت في مونتيبيوز، موزمبيق خلال شهر يوليو من العام 2022، وسميت لاحقاً “نجمة الغضب” في إشارة إلى عمق لونها وحجم المذهل، وتسليطاً للضوء على موزمبيق كمصدر غني للياقوت عالي الجودة. وحتى في حالتها الخام قبل أن يمسها الخبراء، اعتبر هؤلاء إستيللا دي فورا كنزاً ثميناً من الطبيعة نظراً لما تتميز به من توهّج ووضوح هائل ولون أحمر زاهٍ يُعرف باسم “دم الحمام”، وهو لون مرتبط تقليدياً بالياقوت المكتشف في بورما فقط.

وإستيللا دي فورا 55.22 مستعار اسمها من وزنها الكبير البالغ 55.22 قيراطاً، هي جوهرة موزمبيقية نادرة ومهمّة. فدمجها عنصري التشبّع الغني للون – الذي لم تمسه المعالجة الحرارية، والمظهر البلوري الفائق والحجم الذي لا يضاهى، عناصر تجعل إستيللا دي فورا 55.22 أكبر ياقوتة بجودة الأحجار الكريمة تظهر على الإطلاق في مزاد علني. وبتقدير يزيد عن 30 مليون دولار، تعتبر إستيللا دي فورا أعلى ياقوتة قيمةً يجري طرحها في السوق.

وضمن مجموعة الماس الملوّن، تعتبر الماسات الزاخرة بدرجات اللون الوردي بين أكثرها قيمة. وإتيرنال بينك البالغ وزنها 10.57 قيراط، والتي يميل لونها الوردي نحو البنفسجي، هي الماسة الأغنى والأنقى والأكثر حيويّةً وقيمةً التي يجري طرحها في السوق، وبتقدير يزيد عن 35 مليون دولار، يحمل هذا الحجر الكريم أعلى سعر للقيراط يوضع على ماسة أو حجر كريم (3 ملايين و311 ألفاً و258 دولار).

لطالما حافظت الماسات الوردية بجميع أحجامها أو درجات لونها على جاذبية وسمعة خاصة، لكن قطعة الماس هذه تتفوق على جميع قطع الماس. ونظراً للونها الوردي المثالي، فإن هذه الحجرة الكريمة تمتلك لوناً وسطوعاً آسر لا مثيل له، مع هالة وصفها الخبراء بأن توهجها يرى بالعين البشرية. تمثل “الوردية الخالدة” قمة التميز في كل الجوانب، فهذه الجوهرة فائقة الندرة تتحدى سعر القيراط القياسي لأي الماس أو حجر كريم يتم بيعه في المزاد، والذي حققه قطعة الماس “ويليامسون بينك ستار”، والتي بلغ وزنها 11.15 قيراط، والتي تم بيعها في دار سوذبيز هونغ كونغ في أكتوبر 2022 بسعر 5,178,124 دولار للقيراط.