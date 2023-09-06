دبي.. تطوير شارعي حصة وأم سقيم لتخفيف حركة المرور

اطلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

واستعرض الشيخ حمدان خلال زيارته لمركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في منطقة البرشاء، والتابع لهيئة الطرق والمواصلات، للعديد من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل في الإمارة، وخطة الهيئة الرامية للتوسُّع في الأنظمة المرورية الذكية التي تخدم توجهات حكومة دبي في التحوّل إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتوظيف التقنيات والبرمجيات الذكية في إدارة الحركة المرورية، وتسهيل عملية التنقل في الإمارة.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يتفقد مركز #دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، ويطلع على المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها #هيئة_الطرق_و_المواصلات لتطوير البنية التحتية والتوسع في استخدام الأنظمة المرورية الذكية لتشمل كامل شبكة الطرق في دبي. pic.twitter.com/uNkeLpdfZU — RTA (@rta_dubai) September 5, 2023

ومن بين أهم المشاريع التي يعمل على تنفيذها في الوقت الراهن:

مشروع تطوير شارع حصة من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد الى تقاطعه مع شارع الخيل، بطول 4.5 كيلومترات، لرفع طاقته الاستيعابية إلى 16 ألف مركبة في الساعة

مشروع تطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل الى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 4.6 كيلومترات، لرفع طاقته الاستيعابية إلى 16 ألف مركبة في الساعة

مشروع تطوير شارع الخليج، من منحدر جسر إنفينيتي إلى شارع القاهرة بطول ثلاثة كيلومترات، ويتضمن تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول 1.65 كيلومتر، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 12 ألف مركبة في الساعة

كما استمع لشرح عن المشاريع التي تم انجازها وهي مشروع تطوير شارع دبي-العين، وجسر انفينيتي ضمن مشروع تطوير محور الشندغة، ومشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد.