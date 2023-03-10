دبي تطور تجربة المسافرين بروبوتات المطار

أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الابتكار جزء لا يتجزأ من الحمض النووي لمجموعة الإمارات التي دائماً تسعى لتقديم قيمة وحلول أفضل للعملاء.

وقال سموه عقب افتتاحه معرض فرصة تك، إن الحدث منصة لعرض المبادرات التكنولوجية وتطبيقاتها في صناعة الطيران، فقد عملت المجموعة مع الشركاء ذوي التفكير المماثل وبعض العقول اللامعة، لبناء بيئة حاضنة تقدم مبادرات فريدة ومتطورة في عالم السفر.

وكشف طيران الإمارات خلال المعرض عن أول روبوت في العالم لإنجاز إجراءات السفر ينتظر أن يغير تجربة الركاب في المطارات. ويعمل الروبوت سارا بسلاسة في بيئة المطار، ويمكنه إنهاء إجراءات السفر ببساطة في 3 خطوات باستخدام التعرف على المقاييس الحيوية.

وستبدأ الناقلة قريباً في استخدام الروبوتات لإنجاز إجراءات السفر في مطار دبي لتصبح بذلك أول شركة طيران عالمية تستخدم الروبوتات، ما من شأنه أن ينعكس على زيادة سرعة ومرونة إنهاء إجراءات السفر.

والروبوت سارا مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتم تطويره بالكامل محلياً من قبل مجموعة الإمارات وشركائها وسيكون قادراً على التعامل مع المسافرين بـ6 لغات تشمل العربية، وسيكون اعتماد هذه الأجهزة على عدة مراحل ليصل عددها النهائي إلى 200 جهاز، وسوف تقدم هذه الروبوتات خدمات أخرى تتجاوز إنهاء إجراءات السفر مثل التجول في المطار والحجوزات واستلام الأمتعة.

وأعلنت مجموعة الإمارات ومؤسسة دبي للمستقبل أمس، شراكة لإطلاق مركز الإمارات للتميز في روبوتات الطيران لدعم رحلة الابتكار لمجموعة الإمارات. وتطلق الشراكة الفرصة للاستفادة من التكنولوجيا الدوارة التي تتيح مواصلة التوسع في استخدام الروبوتات والتطبيقات التكنولوجية.