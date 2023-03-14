دبي تطلق مشروعين سكنيين بدون سيارات

أطلقت مدينة إكسبو دبي المرحلة الأولى من مشاريعها السكنية “إكسبو فالي” و”إكسبو سنترال” التي تستند إلى المعايير الاستثنائية لإكسبو 2020 دبي لتدشن مستقبل العيش الحضري ضمن مدينة ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.

وتمثل هذه المجتمعات المستدامة والمتكاملة جزءاً لا يتجزأ من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والمراعي للبيئة، مع التركيز على توفير الرفاهية والسعادة للسكان.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على خطط التطوير مطلع الشهر الجاري.

وقال المهندس أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: “عندما بنينا موقع إكسبو 2020 دبي واستضفنا الحدث الدولي، أظهرنا للعالم ما يمكن تحقيقه باعتماد هندسة معمارية متميزة ومبتكرة ومستدامة، والتي تضع رفاهية الناس والكوكب في صميمها.”

وأضاف: “يمكن لأفراد المجتمع أن يتوقعوا نفس مستوى التميز وأكثر في هذه المشاريع الجديدة، إذ يقدم مشروعا “إكسبو فالي” و”إكسبو سنترال” تصورا جديدا للحياة الحضرية المستدامة، وستتبنى هذه المشاريع معاييرنا العالمية مستفيدة من خبراتنا في إكسبو 2020 دبي لإنشاء مجتمعات سعيدة ومترابطة تكون نموذجا للعيش في توازن وانسجام.”

وتقدم المشاريع الجديدة نمط حياة متوازنا ومتنوعا وهي مصممة لتلبية أعلى مستويات الاستدامة، وتوفر مساكن مستدامة تعزز رفاهية السكان، وتدعم أهداف مدينة إكسبو دبي بتحقيق الحياد الكربوني، وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالحفاظ على البيئة.

ويقع مشروع “إكسبو فالي” السكني في الجهة الشرقية من مدينة إكسبو دبي، ويجمع بين الحفاظ على البيئة وصحة سكانه ورفاههم وسعادتهم. تنتشر فيلات المشروع ومنازله الذكية والمستدامة بين أرجاء الطبيعة والتي تطل على محمية طبيعية وبحيرة ووادي، مع تضاريس فريدة تخلق مناخًا يخفض درجات الحرارة ويوفر حاجزاً طبيعياً لمنع الضوضاء والغبار.

ويتميز “إكسبو فالي” بممرات خالية من السيارات ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية والكهربائية، وهو مجتمع حافل بالفرص الترفيهية والتعليمية والنشاطات الرياضية والمتاجر والمطاعم، وسهولة الوصول إلى جميع المناطق المميزة في مدينة إكسبو دبي عبر “المسار الأخضر” وهو ممر مخصص للمشات والدراجات والمركبات ذاتية القيادة، وتضم المرحلة الأولى من المشروع السكني 165 وحدة سكنية تشمل فللا مستقلة مؤلفة من خمس غرف نوم، وفللا متصلة مؤلفة من أربع وخمس غرف نوم، ومنازل “تاون هاوس” بثلاث وأربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 3.4 مليون درهم.

يقع مشروع “إكسبو سنترال” في قلب موقع إكسبو دبي، ويتكون من ثلاث مجمعات سكنية، لكل منها فلسفة تصميم فريدة، وسيكون مجمع “مانغروف ريزيدنس” هو أول مجمع يتم إطلاقه ويتألف من ثلاثة أبنية مطلة على ساحة الوصل وحديقة اليوبيل وتقع قرب أبرز مرافق مدينة إكسبو ووجهاتها المميزة.

وتضم المرحلة الأولى 450 شقة فاخرة بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم، تشمل شققاً من غرفة نوم إلى أربعة غرف نوم، وجميعها مُزودة بتقنيات ذكية، ويضم “مانغروف ريزيدنس” ممرات للمشاة، ومساحات عامة خضراء نابضة بالحياة، وحمامات سباحة، ومناطق للعب، وصالات رياضية، ومحلات تجارية ومطاعم، مع جميع وسائل الراحة لمجتمع حضري جديد في منطقة واحدة، وقريباً سيتم إطلاق مجمعين أخريين هما “سدر ريزيدنس” و”سكاي ريزيدنس”.

سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في يناير 2026، يمكن للراغبين بشراء وحدات سكنية زيارة مركز المبيعات الذي تم افتتاحه مؤخرا بجوار تيرا -جناح الاستدامة في مدينة إكسبو دبي، أو التواصل عبر Residential@expocitydubai.ae.

وتتيح مدينة إكسبو دبي لقاطنيها الوصول سيراً على الأقدام في أقل من 15 دقيقة إلى كل ما يحتاجونه من خدمات، ويمكن الوصول إليها عبر مترو دبي، وترتبط بالطرق السريعة الرئيسية بشكل مباشر ويسهل الوصول إليها من المطارات الدولية وميناء جبل علي، تضم المدينة العديد من الأنشطة والمرافق للقاطنين، بما في ذلك 10 كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات، ومضمار جري بطول 5 كيلومترات، وملاعب للأطفال، و 45000 متر مربع من المنتزهات والحدائق، فضلاً عن الوجهات التعليمية والثقافية، ومباني المكاتب، والمرافق الترفيهية والمطاعم.

وتم بناء ما يقرب من ثلث موقع مدينة إكسبو دبي حتى الآن.