دبي تطلق مركزاً لـ تكنولوجيا العقار

أطلق مركز “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي “مركز دبي لتكنولوجيا العقار“، وهو الأول من نوعه في المنطقة وذلك بتوجيه من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي.

يهدف المركز إلى أن يصبح حاضنة للابتكار في قطاع العقارات، حيث سيعمل على دعم أكثر من 200 شركة ناشئة، وتوفير 3000 فرصة عمل، وجذب استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار بحلول عام 2030. يوفر المركز بيئة متكاملة للشركات الناشئة والمطورين، تشمل مساحات عمل، برامج دعم، وحاضنات أعمال، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لإعادة تشكيل مستقبل العقارات باستخدام التكنولوجيا. يساهم هذا المركز بشكل مباشر في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري، ويدعم الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للإمارة.

ما أهداف أول مركز ابتكار متخصص في تكنولوجيا العقار (PropTech) في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا؟

دعم أكثر من 200 شركة ناشئة ومتطورة في مجال تكنولوجيا العقار.

توفير ما يزيد عن 3000 فرصة عمل.

جذب استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار بحلول عام 2030.

تعزيز الابتكار والتعاون في القطاع العقاري.

الخدمات المقدمة

يوفر المركز خيارات ترخيص، مساحات عمل، وبرامج دعم متكاملة لتسريع الابتكار من الفكرة إلى التسويق. كما يتيح الوصول إلى حاضنات أعمال متطورة، فرص بناء مشاريع عملية، وبرامج تجريبية تعاونية.

الدعم والتمكين

سيقدم المركز حاضنات للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، ويسهل مواءمة اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتقنيات الناشئة، ويعزز الريادة الفكرية.

التأثير الاستراتيجي

يهدف المركز إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري، ويساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

نموذج التعاون

يتميز المركز بنموذج التعاون متعدد الأطراف الذي يجمع الجهات التنظيمية، المطورين، شركات التكنولوجيا، المستثمرين، ومقدمي الخدمات تحت سقف واحد. الشركاء المؤسسون

يضم شركاء عالميين مثل “بن غاطي”، “ماجد الفطيم”، “شوبا العقارية”، “الاتحاد العقارية”، بالإضافة إلى مقدمي خدمات البنية التحتية مثل “ترانس جارد”.

الرؤية المستقبلية

يهدف مركز دبي المالي العالمي من خلال هذا المركز إلى توفير سوق عقارية تتسم بالسهولة، الشفافية، والتمكين التكنولوجي للمستثمرين والمقيمين والجهات المعنية حول العالم.

بتوجيهات حمدان بن محمد.. إطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار الأول في المنطقة الذي يوفر أكثر من 3000 وظيفة مع جذب استثمارات تفوق 300 مليون دولار بحلول 2030 #وام pic.twitter.com/A1VgdwKc4p — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 3, 2025