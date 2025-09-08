دبي تطلق لائحة تنظيمية حديثة لرفع جودة وخدمات النقل السياحي

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي – بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة – اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم نشاط النقل السياحي في الإمارة، وذلك بموجب القرار الإداري رقم (97) لسنة 2025، استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 لتنظيم نشاط النّقل السياحي في إمارة دبي.

تعد هذه اللوائح، التي تستند إلى القرار الإداري رقم 97 لسنة 2025 والقرار التنفيذي رقم 107 لسنة 2023، بمثابة نقلة نوعية نحو تنظيم أكثر دقة وتكامل رقمي يعزز تجربة الزوار. وأبرز ما جاء في هذه اللائحة هو استحداث أنواع متعددة من التصاريح التي تتناسب مع مختلف أنواع المركبات السياحية، من الحافلات الكبيرة إلى الدراجات النارية. لم تعد التصاريح عامة، بل أصبحت مخصصة لكل فئة، مما يتيح تنظيمًا أكثر فاعلية. كما تم إطلاق نظام جديد لتصنيف منشآت النقل السياحي، حيث يتم تقييم الشركات على ثلاث فئات: ثلاث نجوم، أربع نجوم، وخمس نجوم. هذا التصنيف لا يعتمد فقط على عدد المركبات، بل يشمل أيضًا جودة الخدمات المقدمة، مثل وجود تطبيق ذكي للحجز، قنوات دفع متعددة، ونظام فعال للتعامل مع شكاوى العملاء. هذا النظام يضمن أن الشركات تلتزم بمعايير جودة عالية لتحقيق التصنيف الأعلى.

ومن النقاط الهامة أيضًا، تحديد متطلبات فنية وتشغيلية صارمة للمركبات، تشمل مواصفات السلامة والأمن، والفحوصات الفنية الدورية، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتوفير تجهيزات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، مما يؤكد على شمولية الخدمات.

تسعى هيئة الطرق والمواصلات من خلال هذه اللائحة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث سيتم ربط أنظمة المشغلين مباشرة بأنظمة الهيئة إلكترونيًا، مما يسرع من عملية إصدار وتجديد التصاريح. هذا التحول الرقمي يهدف إلى جعل العمليات أكثر سلاسة وفعالية.

ولا تقتصر اللائحة الجديدة على مجرد تنظيم القطاع، بل تهدف إلى تحقيق معايير عالمية في السلامة والجودة، مستفيدة من التكنولوجيا لتقديم تجربة لا تُنسى لجميع زوار دبي.