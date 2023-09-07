فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى القاهرة

أعلنت فلاي دبي، اليوم عن إطلاق رحلات يومية إلى القاهرة، وتبدأ الرحلات اعتبارًا من 28 أكتوبر 2023 لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين القاهرة ودبي.

ومع إطلاق الرحلة اليومية إلى القاهرة، ستخدم الناقلة السوق المصري بإجمالي 17 رحلة أسبوعيا، بما في ذلك رحلاتها اليومية إلى مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، وبذلك توسع الناقلة شبكتها في أفريقيا لتصل إلى 12 وجهة مع اضافة القاهرة ومومباسا في كينيا إلى شبكتها المتنامية.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فلاي دبي: “يسعدنا أن نعلن عن بدء خدماتنا إلى القاهرة اعتباراً من شهر أكتوبر. تحرص فلاي دبي دوما على تسهيل حركة التجارة والسياحة بين الدول وتمكين المزيد من الناس من السفر بسهولة. اتوجه بجزيل الشكر الى السلطات المختصة في مصر على دعمها لانطلاق رحلاتنا الى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الخدمات في هذه الوجهة الجديدة خلال السنوات المقبلة.“

مطار سفنكس الدولي

ويقع مطار سفنكس الدولي على الطريق بين القاهرة والإسكندرية، على بعد خمسة وأربعين كيلومترًا من أهرامات الجيزة. ويخدم المطار الجديد سكان مناطق القاهرة الكبرى وكذلك محافظتي الفيوم وبني سويف.