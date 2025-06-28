دبي تطلق منظومة تأشيرات الطلاب

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن تطوير منظومة تأشيرات الطلبة، وتوفير منح دراسية للمواهب العالمية، وتأشيرة العمل للخريجين، واستراتيجية اجتذاب الجامعات المرموقة، وتأسيس مجمّعات جامعية ذات تأثير كبير، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية لضمان الجودة، وصندوق الاستثمار في التعليم العالي، وشبكة دبي للبحث العلمي. وأكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الشباب هم رواد المستقبل ومصمموه؛ بوعيهم وتفاؤلهم وانفتاحهم على العالم، وأنهم بعلمهم ومعارفهم ومساهماتهم البحثية والإبداعية صنّاع التنمية القائمة على التعاون، وأن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل الاستثمار في تمكين الشباب بالعِلم والمهارات، وتقديم أفضل مستويات التحصيل المعرفي والتعليم الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي لهم، ليكونوا دائماً سفراء للعِلم والمعرفة.

الأهداف الرئيسية لمنظومة تأشيرات الطلبة

تهدف التغييرات الجديدة إلى جعل دبي وجهة جاذبة للطلاب المتفوقين من جميع أنحاء العالم، من خلال:

استقطاب 50% من إجمالي الطلاب في جامعات دبي ليكونوا طلابًا دوليين بحلول عام 2033.

مضاعفة عدد فروع الجامعات الدولية في دبي من 37 إلى 70 فرعًا تقريبًا.

ضمان حصول 90% من الطلاب على فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم.

تعزيز مساهمة قطاع التعليم العالي بنحو 5.6 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

مبادرات رئيسية لدعم تأشيرات الطلبة

تتضمن هذه التغييرات عدة مبادرات لدعم منظومة تأشيرات الطلبة وجذب أفضل الجامعات العالمية:

صندوق استثمار التعليم العالي وشبكة دبي للبحث العلمي: لدعم الابتكار والبحث العلمي.

تحسينات على أنظمة تأشيرات الطلاب: سيتم إدخال تسهيلات وتحسينات على إجراءات الحصول على تأشيرات الطلاب لجذب المزيد من المواهب.

توفير منح دراسية دولية جديدة: لتمكين الطلاب المتميزين من الدراسة في دبي.

تأشيرات عمل للخريجين: لتسهيل انتقال الطلاب إلى سوق العمل بعد التخرج.

استراتيجيات لجذب الجامعات المرموقة: بما في ذلك 11 مؤسسة تعليم عالي مصنفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً بحلول عام 2033.

تعزيز التجمعات الجامعية المؤثرة: لإنشاء بيئة تعليمية وبحثية محفزة.

الأطر التنظيمية لضمان الجودة: لضمان مستوى تعليمي عالٍ في جميع المؤسسات.

حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعتمد سياسات واستراتيجيات تعليمية وبيئية pic.twitter.com/DMubcMHN96 — المجلس التنفيذي (@TECofDubai) June 26, 2025