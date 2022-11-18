دبي تطلق أول تطبيق رقمي في المنطقة يتيح الاشتراك في الاكتتابات الأولية

أصبح “.Liv”، البنك الرقمي من بنك الإمارات دبي الوطني، أول منصة خدمات مصرفية رقمية على صعيد المنطقة تتيح لعملائها إمكانية الاشتراك في الاكتتابات الأولية العامة عبر التطبيق، وذلك بعد إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني، للموقع الإلكتروني الشامل لمساعدة المستثمرين الأفراد على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية في وقت سابق من العام الجاري.

تطبيق متكامل

وتهدف هذه المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع سوق دبي المالي إلى:

دعم مشاركة المستثمرين في عمليات الإدراج المقبلة.

تجسيد توجّه “.Liv” المتفرّد في السوق والقائم على الريادة في الابتكار الرقمي لتحقيق الغاية القصوى التي تتجسّد بمساعدة العملاء على إدارة شؤونهم المالية ودعم رحلتهم الاستثمارية عبر كافة الخطوات من خلال تطبيق واحد متكامل.

وستسهم منصة “.Liv” التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في دعم رحلة المستثمرين في كل خطوة، مثل:

تمكين العملاء المحتملين من تسجيل اهتمامهم بالاكتتابات العامة الأولية القادمة.

توفير جميع المعلومات المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي بما في ذلك أبرز المراحل، وتواريخ الإدراج، والسبل المتاحة للاكتتاب.

القدرة على إتمام عمليات الدفع عبر التطبيق نفسه.

تُمكّن واجهة المنصة الفردية سهلة الاستخدام المستثمرين من إتمام عملية الاكتتاب بعّدة نقرات بسيطة دون الحاجة لاستخدام المعاملات الورقية.

إثراء التجربة المالية

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: “أسهم نمو الوعي المالي، الذي يأتي في طليعة الاهتمامات للراغبين في الاستثمار، وفضلاً عن تطور المشهد الاستثماري، في جعل الاكتتابات العامة خياراً استثمارياً مفضلاً وشائعاً بين قاعدة عملائنا. ومن منطلق موقعنا كبنك رقمي تم تأسيسه خصيصاً لتلبية احتياجات الجيل الحالي الذي يتمتع بدراية واسعة بالمجال الرقمي، نحن في’.Liv ‘ على دراية تامة بأن عملاءنا يحرصون على التمتّع بتجربة مالية مصمّمة لتتماشى مع احتياجاتهم ومخصّصة لخدماتهم المصرفية. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نكون أول بنك رقمي في المنطقة يقدّم هذه الخدمة التي تسهم في تعزيز رحلة الاستثمار لعملائنا وتوفّر تجربة تداول سلسة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

رحلة رقمية شاملة للمستثمرين

وقال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال”: “تمثل منصة .Liv أول بنك للخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة يقدم خدمة الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية الرقمية لمستخدميه. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني لمساهمته بدور أساسي ورائد في دعم إمكانية وصول المستثمرين إلى أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن إمكانية الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية من خلال منصة.Liv تأتي امتداداً للمبادرة الحالية التي تتمثل في توفير رحلة رقمية شاملة للمستثمرين، وتشكل أيضاَ علامة فارقة في التزام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل في تقديم حلول مبتكرة وفرص جديدة لعملائه”.