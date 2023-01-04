دبي تطلق أضخم أجندة اقتصادية : 100 مشروع تحولي و 32 تريليون درهم حتى 2033

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة «D33»تتضمن 100 مشروع تحولي بمستهدفات تصل إلى 32 تريليون درهم حتى 2033.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: “الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل… اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة «D33».. . هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم”.

الإخوة والأخوات .. جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل … اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33” .. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. pic.twitter.com/EvXuv9hnaU — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 4, 2023

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية.

هدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم خلال 10 سنوات.

سيضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً.

لدينا أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي.. وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم.

وقال: “2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام.. 2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم، و2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية «D33».. نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد”.

الأجندة الاقتصادية

وتتضمن الأجندة:

مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها.

مستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال الأعوام العشرة المقبلة.

مضاعفة التجارة الخارجية لتبلغ 25,6 تريليون درهم خلال العقد المقبل مقارنة مع 14,2 تريليون درهم في العقد الماضي.

رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من متوسط 32 مليار درهم سنوياً خلال العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً خلال العقد المقبل باجمالي 650 مليار درهم حتى عام 2033.

إضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

· زيادة الانفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل

رفع تنافسية قطاع الأعمال في دبي وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى 2033

رفع حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً من 2.2 تريليون درهم خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم للعقد المقبل.

أولويات رئيسية تركز عليها أجندة دبي الاقتصادية 2033 خلال 10 سنوات:

رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات من خلال التركيز على الصناعات المتقدمة.

أن تكون دبي من أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم.

أن تكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية.

رفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية.

دمج 65 ألفاً من الإماراتيين في القطاع الخاص وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين.

أن تكون دبي مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية ومركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية.

أن تكون دبي من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال.

مشاريع تحولية ضمن الحزمة الأولى لأجندة دبي الاقتصادية D33:

مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية.

إطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة ودعم تصدير المنتجات الخضراء واعتماد إطار لتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي.

إطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا بهدف ربط وتنمية الفرص في القطاعات الرئيسية والواعدة كالقطاعات اللوجستية والقطاعات المصرفية وأسواق المال.

إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات “يونيكورن” عالمية.

دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة.

إطلاق مشروع تجار دبي لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية (الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار) ودعم توسع أعمالهم عالمياً.

إطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات وفي جميع المناطق، والتي سيتم استخدامها في كافة الإجراءات الحكومية والمصرفية، مما يساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي.

إطلاق “ساندبوكس دبي” للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان الابتكارات.

إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية بهدف أن تكون الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم.

تطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة ذات إمكانيات عالية ودعم بناء القدرات والتوسع عالمياً لهذه الشركات.