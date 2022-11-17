سامر باطر by سامر باطر

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دبي تصدر 151.666 إقامة ذهبية

سامر باطر by سامر باطر

كشف تقرير التفتيش السنوي 2022 الخاص بقطاع أذونات الدخول التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إصدار 151.666 إقامة ذهبية خلال الاعوام 2019 – 2022، فيما بلغ حجم العمل بقطاع أذونات الدخول والإقامة 15.542.384، وارتفعت نسبة الزيادة على حجم العمل مقارنة بعامي 2020 – 2021 إلى 43 % كمؤشر على التعافي الذي تشهده دبي بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ونوه التقرير إلى إطلاق سلسلة من المبادرات والخدمات المبتكره والتي ساهمت في رفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 96 %، وبلوغ نسبة سعادة الشركاء 100 %، ونسبة تنفيذ الخطة التشغيلية إلى 99 %، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في تحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ونسبة الخفض في استخدام الأوراق بنسبة 100 % .

أسرع طريقة للحصول على التأشيرة الذهبية في الإمارات

محطات لافتة

  • البدء بتطبيق خدمة الاتصال في 60 مركزاً من مراكز آمر وعدد من الشركات السياحية
  • إطلاق النظام على الموقع الرسمي وتوفير الخدمة في الفتره الصباحية والمسائية.
  • عدد المعاملات المنجزة تجاوز ربع مليون معاملة، كما سيتم تطبيق المرحلة الثانية التطبيق الفعلي خلال الربع الأول من عام 2023.
  • سيتم تدريب موظفي الواجهة الأمامية لتطبيق المشروع بنسبة 100 % على مدار الساعة،
  • تحقيق القطاع ما نسبته 99 % في تنفيذ الخطة التشغيلية،
  • وصول نسبة التحسين على العمليات الرئيسة إلى 94.60%، مقابل 100% في التحول الرقمي لأذونات الدخول وتصاريح الإقامة.
إصدار 100 ألف تأشيرة إقامة ذهبية في الإمارات، ما طريقة الحصول عليها؟

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...