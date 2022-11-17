دبي تصدر 151.666 إقامة ذهبية

كشف تقرير التفتيش السنوي 2022 الخاص بقطاع أذونات الدخول التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إصدار 151.666 إقامة ذهبية خلال الاعوام 2019 – 2022، فيما بلغ حجم العمل بقطاع أذونات الدخول والإقامة 15.542.384، وارتفعت نسبة الزيادة على حجم العمل مقارنة بعامي 2020 – 2021 إلى 43 % كمؤشر على التعافي الذي تشهده دبي بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ونوه التقرير إلى إطلاق سلسلة من المبادرات والخدمات المبتكره والتي ساهمت في رفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 96 %، وبلوغ نسبة سعادة الشركاء 100 %، ونسبة تنفيذ الخطة التشغيلية إلى 99 %، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في تحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ونسبة الخفض في استخدام الأوراق بنسبة 100 % .

إقامة دبي توقع اتفاقية تعاون مع طيران الامارات و تنص الاتفاقية على تحسين إجراءات مرور المسافرين في مطار دبي الدولي عن طريق استخدام تقنيات التعرف على السمات الحيوية بصمة الوجة و استخدام قاعدة البيانات البيومترية للتعرف على هوية المسافرين. pic.twitter.com/LukxCjPSKY — GDRFA DUBAI إقامة دبي (@GDRFADUBAI) November 15, 2022

محطات لافتة

البدء بتطبيق خدمة الاتصال في 60 مركزاً من مراكز آمر وعدد من الشركات السياحية

إطلاق النظام على الموقع الرسمي وتوفير الخدمة في الفتره الصباحية والمسائية.

عدد المعاملات المنجزة تجاوز ربع مليون معاملة، كما سيتم تطبيق المرحلة الثانية التطبيق الفعلي خلال الربع الأول من عام 2023.

سيتم تدريب موظفي الواجهة الأمامية لتطبيق المشروع بنسبة 100 % على مدار الساعة،

تحقيق القطاع ما نسبته 99 % في تنفيذ الخطة التشغيلية،

وصول نسبة التحسين على العمليات الرئيسة إلى 94.60%، مقابل 100% في التحول الرقمي لأذونات الدخول وتصاريح الإقامة.