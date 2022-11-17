دبي تصدر 151.666 إقامة ذهبية

كشف تقرير التفتيش السنوي 2022 الخاص بقطاع أذونات الدخول التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إصدار 151.666 إقامة ذهبية خلال الاعوام 2019 – 2022، فيما بلغ حجم العمل بقطاع أذونات الدخول والإقامة 15.542.384، وارتفعت نسبة الزيادة على حجم العمل مقارنة بعامي 2020 – 2021 إلى 43 % كمؤشر على التعافي الذي تشهده دبي بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ونوه التقرير إلى إطلاق سلسلة من المبادرات والخدمات المبتكره والتي ساهمت في رفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 96 %، وبلوغ نسبة سعادة الشركاء 100 %، ونسبة تنفيذ الخطة التشغيلية إلى 99 %، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في تحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية ونسبة الخفض في استخدام الأوراق بنسبة 100 % .
محطات لافتة
- البدء بتطبيق خدمة الاتصال في 60 مركزاً من مراكز آمر وعدد من الشركات السياحية
- إطلاق النظام على الموقع الرسمي وتوفير الخدمة في الفتره الصباحية والمسائية.
- عدد المعاملات المنجزة تجاوز ربع مليون معاملة، كما سيتم تطبيق المرحلة الثانية التطبيق الفعلي خلال الربع الأول من عام 2023.
- سيتم تدريب موظفي الواجهة الأمامية لتطبيق المشروع بنسبة 100 % على مدار الساعة،
- تحقيق القطاع ما نسبته 99 % في تنفيذ الخطة التشغيلية،
- وصول نسبة التحسين على العمليات الرئيسة إلى 94.60%، مقابل 100% في التحول الرقمي لأذونات الدخول وتصاريح الإقامة.