دبي تسمح بدفع الإيجار بدون شيكات

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه بات يحق للمستأجرين سداد مدفوعات الإيجار عن طريق الدفع المباشر.

وأشارت الدائرة إلى أن التحديثات الجديدة تشمل أيضاً إمكانية الدفع عبر محفظة “نقودي” الإلكترونية التي تخول المستأجرين الدفع المباشر.

وقالت الدائرة إن نظام الدفع المباشر من قبل البنك المركزي الإماراتي يهدف إلى تزويد سكان الدولة بطريقة دفع آلية من شأنها تسهيل المدفوعات المتكررة من حساباتهم المصرفية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم دمج تطبيق “إيجاري” الآن بشكل كامل مع نظام “نقودي” للدفع المباشر لتكوين جدول سداد الإيجار أثناء عملية إنشاء العقد أو تجديده مما يسهل المدفوعات المتكررة من حساباتهم المصرفية.

وقالت الدائرة إن “هذه الوثيقة هي دليل لتحديد الخطوات التي يجب اتباعها لإعداد المحفظة الإلكترونية في إيجاري ونوقودي”.

وفي حديثها إلى “أريبيان بزنس“، قالت أنيشة ساجار، رئيسة إدارة العقارات في “ألسوب آند ألسوب”: “من الواضح أن الشيكات سيطرت لفترة طويلة جدا على نظام الدفع، مع عدم توفر عمليات الدفع المباشر من قبل. في الأسواق الأخرى على مستوى العالم، نرى أن الديون المباشرة تهيمن على طرق الدفع في سوق الإيجار، لذلك نتوقع تأثيراً إيجابياً هنا، سواء بالنسبة للمستأجرين أو الملاك”.

وأضافت أنه من خلال نظام الدفع المباشر، يمكن لأصحاب العقارات أيضاً “الشعور بمزيد من الأمان، حيث يتعين الموافقة على كل معاملة من قبل بنك المستأجرين، المرتبط بالبنك المركزي، ما يدل على أن دبي تواصل المضي قدماً في الأوقات الحالية مع تطبيق نظام تنظيمي متين”.

ومع ذلك، عندما يفكر معظم الناس في الديون المباشرة، فإنهم يفكرون في المدفوعات الشهرية، حسبما قال لويس ألسوب الرئيس التنفيذي لمجموعة ألسوب وألوسوب. “في دبي خلال الوقت الحالي، مع الطلب القياسي ونقص العرض، لا تعد المدفوعات الشهرية حالياً خياراً يفضله معظم الملاك. على الرغم من ذلك، لا داعي للقلق، يمكن تنسيق المدفوعات المباشرة وفقا للشروط المتفق عليها في العقد، سواء كانت 2، 4، 6 أو 12 دفعة بالفعل. أتوقع أن هذه هي بداية الإلغاء التدريجي لمدفوعات الشيكات”.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد تعاونت العام المنصرم مع بنك الإمارات دبي الوطني للسماح للمستأجرين بتسديد مدفوعات الإيجار مباشرة باستخدام حساباتهم المصرفية، بدلاً من الشيكات.