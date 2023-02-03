أشارت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أعلان محاكم دبي عن إطلاق خدمة ” الزواج المدني لغير المسلمين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب غير مسلمين، ويطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، ليتماشى مع التطور الذي حققته امارة دبي في مجال احترام تنوع الثقافات، ويجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق الريادة والتميز.

أوضح سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، أن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه وسيسمح للأزواج غير المسلمين بالزواج بالقانون على الطريقة المدنية، على أن هناك شروطاً رئيسية لإبرام عقد الزواج المدني في امارة دبي، أولها على أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين وأن يكون سن الطرفين 21 سنة ميلادية وأكثر ، ويتمثل الشرط الثاني أن يكون لأحدهما إقامة او سكن في إمارة دبي، وثالثا أن يرفق الطرفان ما يثبت حالتهما الاجتماعية وأنهما خاليان من الأزواج، رابعاً ويتوجب الحضور الشخصي أو حضور الوكيل بموجب وكالة رسمية خاصة مع إبراز أصل الهوية من أجل قراءة بيانات الهوية لصاحب العلاقة، على أن تكون جميع المستندات إلكترونية وبصيغة PDF و أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات ، وإذا كانت صادرة من خارج الدولة يجب أن يتم تصديقها من الجهات الرسمية وزارة الخارجية في البلد المعني و سفارة الإمارات في البلد المعني و وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونوه الحوسني بشأن إشهادات (حصر الإرث لغير المسلمين) أنه يعتمد في توزيع الانصبة للمتوفى غير المسلم ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ووفق المسار الإلكتروني السابق المحدد في إشهادات حصر الإرث لغير المسلمين، اما بشأن دعاوى أحوال النفس لغير المسلمين فإنه يصرح بتسجيل الدعوى المتضمنة طلب الطلاق والتطليق دون حاجة للإحالة من التوجيه الأسري في حال كانت الدعوى مقتصرة فقط على هذا الطلب. ولفت الحوسني إلى انه يتم طلب الخدمة من خلال تقديم طلب إلكتروني من قبل المراكز المعتمدة وسداد الرسوم إلى قنوات تقديم الخدمة في أحد تلك القنوات منها، مراكز تقديم الخدمات الحكومية، مركز خدمات محاكم دبي في كلً من، اليلايس، وافي مول، مرور البرشاء، لاستلام العقد الإلكتروني المعتمد.

كشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية أن إمارة دبي ستصبح “لاس فيغاس الشرق الأوسط”، فيما تستعد لتقديم حفلات زواج “إكسبرس”.

,سيتمكن الراغبون من ديانات مختلفة من الحصول على إجازة زواج مدني في غضون 24 ساعة فقط.

العام الماضي، أصبحت الإمارات أول دولة في العالم العربي تشرع الزواج المدني المختلط في عاصمتها أبو ظبي، و استقطبت 6000 ثنائياً حتى الآن.

والآن، سيتم إدخال الإصلاحات على الصعيد الوطني، ما يعني أن دبي، الوجهة السياحية، والشعبية لقضاء العطلات، ستقدم أيضًا حفلات زفاف سريعة.

وقال الخبير القانوني الإماراتي هشام الرفاعي للصحيفة إن الإقبال كان مرتفعاً وسيستمر في الارتفاع مع انفتاح دبي.

وأضاف: “في ما يتعلق بالقوانين التقدمية، تعتبر الإمارات من رواد الإصلاح في المنطقة لأنها تعيد تشكيل العلاقة بين القانون والدين”.

وسيتمكن السائحون والمقيمون على حد سواء من الزواج مدنياً في دبي، التي كانت، وفقًا لـ”سكاي سكانر”، الوجهة الأولى للبريطانيين في عام 2022 وتضم حوالي 250 ألف مقيم بريطاني.

وكانت لورا ريتشاردز، من لندن، من أوائل من سجلوا طلبهم في دبي. وهي ستتزوج أحمد دلال، شريكها المسلم من لبنان، الذي التقت به في دبي قبل خمس سنوات. وكان الثنائي، وكلاهما مصرفيان، يخططان للارتباط في قبرص، لكن عندما سمعا بالتغييرات القانونية، قررا الزواج في المدينة التي التقيا فيها.

والعام الماضي، قصد أشخاص من دول مختلفة مثل أفغانستان والسعودية ولبنان وإسرائيل بمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، نظراً إلى السرعة التي يتم بها العقد.