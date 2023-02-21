دبي تسعى لاستقطاب 60 صندوقاً عالمياً تدير أصولاً بتريليون دولار

يجري مركز دبي المالي العالمي محادثات مع أكثر من 50 صندوق تحوط حول إنشاء مركز أعمال في الشرق الأوسط بعد جذب شركات ذات ثقل كبير في الصناعة مثل ميلينيوم مانجمنت وإكسودس بوينت كابيتال مانجمنت.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن نحو 60 صندوق تحوط تدير أصولاً بنحو تريليون دولار في انتظار الحصول على ترخيص من المركز. وأضاف: «قطاع صناديق التحوط تستفيد من القواعد واللوائح الجديدة التي وضعت لدعم القطاع الذي يعد أحد مصادر نمو مركز دبي المالي العالمي»، مؤكداً أنه تم ترخيص عدد قليل من تلك الصناديق

وأسست «ميلينيوم مانجمنت» و«إكسودوس بوينت كابيتال مانجمنت» و«بلوكريست» مقار لها في دبي العام الماضي، وهي ثلاثة من بين صناديق كثيرة جذبتها رسوم الترخيص المنخفضة، ومتطلبات رأس المال لهذا القطاع.

كلام كاظم، جاء مع الصحفيين أثناء الإعلان عن تحقيق مركز دبي المالي العالمي، نمو بوتيرة قياسية في 2022.

وفي ما يخص القوانين وتحديثها، قال كاظم: «إن تجديد القوانين والتشريعات في مركز دبي المالي العالمي يكون بصورة مستمرة لتتناسب مع احتياجات السوق والقطاعات التي نرغب في تطويرها وتنميتها، خاصة التي لم تكن موجودة سابقاً، مثل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار، الذي نما العام الماضي بشكل لافت»، موضحاً أن هذه الشركات تحتاج إلى منظومة تشريعية متكاملة حتى تنمو وتزدهر في دولة الإمارات، وتخدم الشريحة المطلوبة في هذا القطاع.

وتابع: «بدأنا تطوير مبنى خاص بقطاع التكنولوجيا المالية والابتكار، وسيتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري 2023، وتم تأجير ما يقارب 70% منه، ونحن فعلياً بحاجة إلى مساحات إضافية، بعد أن تم تأجير جميع المساحات داخل المركز المالي، كما أن المباني السكنية تحوزاهتمامنا لأن العاملين في المركز يفضلون الإقامة بالقرب منه، ونعمل على تلبية نمو الطلب على المباني السكنية”.