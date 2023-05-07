دبي تسرق الأضواء من لندن كمركز لتجارة السلع والطاقة

يتبع تجار السلع في لندن بعض نظرائهم السويسريين إلى دبي ، حيث تنتقل الإمارة من كونها موقعاً يركز على النفط الخام إلى مركز رئيسي لتجارة الطاقة، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وتحاول دبي منذ فترة طويلة جذب المزيد من شركات السلع الأولية والاستثمار في البنية التحتية المصرفية وتطوير العقود الآجلة المتداولة في البورصة. وساعدت هذه الجهود في دفع التحول بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، حيث سارع العديد من تجار المواد الخام الروسية إلى إنشاء شركات في المدينة بعدما جعلت عقوبات الاتحاد الأوروبي وسويسرا من الصعب عليهم التعامل مع موسكو.

وفي حين أن لندن لديها وجود أكبر بكثير للسلع ، فإن المزيد من تجار الطاقة ينتقلون الآن أو يتوسعون من العاصمة البريطانية إلى دبي. يتم إغرائهم من قبل المجموعة المتزايدة من نظرائهم التجار والضرائب المنخفضة في وقت يحصل فيه المتداولون أنفسهم على مكافآت غير مسبوقة. كما تقدم دبي امتيازات أخرى لأسلوب الحياة، وهو أمر أصبح مهماً بشكل متزايد لجذب أفضل المواهب.

وفي العام الماضي، كانت “فريبوينت للسلع” و”هارتري بارتنرز” من بين الشركات التي نقلت تجار الطاقة وكبار المسؤولين التنفيذيين إلى دبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. ويظهر كيف بدأت المراكز التجارية التاريخية مثل لندن تخسر أمام جاذبية الإمارة المتزايدة.

كما أن هذه التجارة تشكل جزءاً من طفرة أوسع في دبي والإمارات العربية المتحدة، التي تستفيد من تدفق الثروة الأجنبية. وأدى وصول أصحاب الملايين من العملات المشفرة والمصرفيين الذين ينتقلون من آسيا والروس الأثرياء الذين يحمون الأصول إلى تعزيز أسعار العقارات.

وقال جوناثان فونيل، الشريك في شركة البحث التنفيذي “سيدلي ماريون”: “لقد رأينا صناديق تحوط معروفة تفتح مؤخراً مكاتب في دبي بالإضافة إلى تجار سلع مستقلين، الحوافز الضريبية واضحة، لكن بالنسبة للبعض هناك شعور بأن دبي في وضع جيد لتصبح مركزاً رئيسياً لتجارة السلع”.

وقد توددت دبي إلى شركات السلع الأساسية لعقود، وأنشأت منطقة تجارة حرة في عام 2002. ومنذ ذلك الحين أدخلت عقود النفط والذهب، في حين زادت البنوك الإقليمية عروضها لتمويل التدفقات التجارية. ويمكن للشركات التي تتاجر مع المنتجين الروس القيام بذلك هناك دون العقوبات التقييدية المفروضة في أماكن مثل الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو الولايات المتحدة.

بالنسبة لتجار الطاقة والغاز الأوروبيين، فإن المنطقة الزمنية تعني عدم بدء الصباح الباكر وفرصة للاحتفاظ بمزيد من الأرباح في الوقت الذي يزدهر فيه القطاع. وتستفيد دبي أيضاً من قربها من بعض أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وقطر.

ومع ذلك، فإن دبي لا تزال أصغر بكثير من مراكز تجارة السلع، مثل لندن وسنغافورة وجنيف وستامفورد.

وتعتبر “هارتري بارتنرز” أبرز مثال على الانتقال إلى دبي. فقد قامت الشركة بتوسيع مكتبها من 12 شخصاً إلى 20 شخصاً، بمن فيهم أشخاص من لندن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد قام بعض أعضاء فريق الطاقة في الشركة الأوروبية بالفعل بهذه الخطوة – بما في ذلك رئيس مكتب الطاقة بريندان مايكوك – ومن المتوقع أن يتبعهم تجار الغاز.

كما أن “فريبوينت” شاهد آخر على توسع شركات تجارة الطاقة والسلع في المنطقة. كان المدير الإداري الأول مايكل والتر مقيما سابقا في لندن، لكنه بدأ العمل من دبي. وبدأ أندريه دفوريتسكي، الذي كان يعمل سابقا في شركة المرافق السويدية “فاتنفال أيه بي”، العمل في “فريبوينت” كتاجر طاقة كبير في دبي في نيسان / أبريل، وفقاً لملفه الشخصي على “لينكدإن”.