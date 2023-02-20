دبي تسجل مكاسب 22,9% في سوق ايجارات العقارات الفاخرة

أظهر مؤشر سَفِلز للمساكن الفاخرة في المدن العالمية أن دبي تسجل أداءً مميزاً في سوق العقارات السكنية الفاخرة على مستوى العالم خلال عام 2022 مع نمو في القيم الرأسمالية بنسبة 12.4%، كما تصدرت دبي وسنغافورة وميامي وميلانو، نتائج مؤشر سَفِلز للمساكن الفاخرة في المدن العالمية في 2023.

وسجلت دبي مكاسب في سوق الإيجارات للعقارات الفاخرة بلغت 22.9% في 2022، مستفيدة من توافد المشترين الراغبين في تحسين نمط حياتهم، حيث تتميز دبي بالمستويات الرفيعة في جودة الحياة والبيئة الداعمة للأعمال.

العائدات

بلغ متوسط عائدات العقارات الفاخرة 3% على الصعيد العالمي، وسجلت أعلى معدلاتها في دبي وسنغافورة ولندن، حيث ارتفعت في دبي بنسبة 5.3% بواقع 60 نقطة أساس، وفي سنغافورة بنسبة 2.9% بواقع 40 نقطة أساس، لتشهد المدينتان توافد أعداد كبيرة من المستأجرين الدوليين، ما أسهم في ارتفاع متوسط العائدات إلى مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19.

تباطؤ في 2023

تشير التوقعات إلى أن أسواق العقارات السكنية الفاخرة في العديد من المدن في العالم ستشهد تراجعاً خلال عام 2023 بعد عامين من النمو المميز، لتسجل متوسط نمو في الأسعار بنسبة متوقعة تبلغ 0.5% في 30 مدينة عالمية شملها مؤشر سَفِلز للمساكن الفاخرة في المدن العالمية.

وتشير نتائج المؤشر إلى أن 17 من بين 30 مدينة عالمية ستسجل نمواً أبطأ في القيمة الرأسمالية مقارنة بعام 2022، بينما ستحافظ 13 مدينة أخرى على معدل النمو نفسه أو ستشهد تحسناً طفيفاً خلال العام الحالي.

دبي تتصدر النمو

وقال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: «من المتوقع أن تتصدر المراكز الإقليمية في دبي وسنغافورة مؤشرات نمو الأسعار في العالم خلال عام 2023، حيث ستواصل المدينتان استقطاب الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، ولكنهما ليستا في مأمن من ارتفاع أسعار الفائدة والتحديات الاقتصادية الأوسع نطاقاً. وعلى سبيل المثال فإن النسبة المتوقعة لنمو أسعار العقارات الفاخرة في دبي تتراوح بين 6 و7.9%، وهي أقل من النسبة التي تم تسجيلها خلال العام الماضي والتي بلغت 12.4%. ومع ذلك يبقى هناك مجال للنمو في دبي، نظراً لاستمرار الطلب على العقارات الفاخرة وتكلفة القدم المربعة المنخفضة مقارنة بالأسواق العالمية».

وسجلت دبي وميامي أعلى مستوى لنمو القيمة الرأسمالية خلال عام 2022، حيث بلغت 12.4% و25.4% على التوالي، لتأتي بعدهما سنغافورة بنسبة 6.8%. وجاء النمو، الذي بقي أقل من أعلى معدلاته في عام 2021، مدفوعاً بالطلب الكبير من المشترين المحليين والعالميين، وقلة العروض عالية الجودة، وتوافد الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية والشركات والمكاتب العائلية.

وتشير توقعات شركة أكسفورد إيكونوميكس إلى أن عدد الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 250 ألف دولار سيزداد بأكثر من 15% في كلتا المدينتين بحلول عام 2030. كما من المتوقع أن يتضاعف عدد هذه الأسر في دبي في السنوات السبع المقبلة ليصل إلى حوالي 50 ألف أسرة.