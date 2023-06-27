دبي تسجل ارتفاعاً في التوصيل المنزلي للمأكولات بنسبة 17%

أظهرت نتائج استبيان حملة Gastronomy Always On، والذي سلط الضوء على توجهات قطاع المأكولات في إمارة دبي، ارتفاعاً في التوصيل المنزلي بنسبة 17% أسبوعياً من 1.7 إلى 2.0 مرة، والتي تأتي نتيجة تطور الخدمات الرقمية التي توفر الراحة وسهولة الوصول من خلال منصات طلب المأكولات المتنوعة.

وأظهرت النتائج كذلك تحقيق زيادة بنسبة 61% في متوسط عدد المناسبات بالذهاب إلى المطاعم أسبوعياً لتصل إلى 2.9 مرة مقارنة ب1.8 مرة في الاستبيان الماضي.

جاء الاعلان عن هذه النتائج خلال لقاء دوري نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مع شركاء قطاع المأكولات والمطاعم، والذي يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تنظمها الدائرة، لإطلاع المشاركين على توجهات القطاع وفعاليات فنون الطهي على مستوى الإمارة، كما تم تسليط الضوء على نتائج فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات 2023 التي اختتمت مؤخراً، وكذلك استبيان حملة Gastronomy Always On التي أطلقتها الدائرة.

وشارك في اللقاء الذي عُقد مؤخراً في فندق جميرا ميناء السلام، الشركاء في قطاع المأكولات والمطاعم وفنون الطهي.

وتم إبراز مساهمة مهرجان دبي للمأكولات في تعزيز ثقافة الطعام وتجاربه المتنوعة في المدينة؛ إذ أظهرت نتائج الاستبيان تأثير المهرجان في القطاع باعتباره مساهماً أساسياً في ازدهاره، إلى جانب قدرته على الارتقاء بتجارب تناول الطعام للسكان، والذي تنتج عنه زيادة معدلات خروجهم من المنازل للأكل في المطاعم.

وأكدت النتائج التزام المهرجان بتوفير القيمة مقابل المال للسكان والزوار؛ حيث ينفق السكان حالياً 162 درهماً بالمتوسط في الأسبوع على تناول الطعام في المطاعم، أو 51 درهماً لكل زيارة، وهو دليل على جهود المهرجان، لتوفير تجارب الطعام لمختلف الفئات بغض النظر عن ميزانياتهم، وهو ما يعزز من سمعة الإمارة بكونها وجهة توفر قيمة استثنائية مقابل المال.

وكان واضحاً أيضاً ارتفاع مستوى رضا السكان عن عروض المأكولات في دبي؛ حيث وصل إلى 8.7 في هذا الاستبيان؛ ما يمثل زيادة بنسبة 11.5% مقارنة بالاستبيان الماضي. كما سلطت نتائج الاستبيان الضوء على تنامي شعبية طعام الشارع، والتي جاءت نتيجة وجود فعاليات مخصصة لهذا النوع من المأكولات ضمن فعاليات المهرجان.

وواصل مهرجان دبي للمأكولات توفير مجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام الأصلية والمريحة حتى في منازل السكان من خلال التكيف مع سلوكات المستهلكين.

وشمل مهرجان دبي للمأكولات في دورته العاشرة مجموعة متميزة من فعاليات وتجارب الطعام، مؤكداً التزام الإمارة بالأصالة والابتكار؛ حيث جذب مجموعة واسعة من الطهاة المحليين والعالميين، وكذلك المطاعم الشهيرة، وبائعي طعام الشارع، وهو ما أعطى الزوار تجربة استثنائية لتذوق النكهات الأصيلة من جميع أنحاء العالم. كما جاء في الاستبيان أن فئات الأجيال «بومرز» و«زد» و«الألفية» هم من بين الأعلى نسبة ممن يتناولون الطعام في المطاعم، ما يسلط الضوء على نجاح المهرجان في توفير تجربة تناول طعام أصيلة ومتنوعة، تجذب سكان دبي متعددي الثقافات إضافة إلى الزوار الدوليين.

وشهدت فعالية «أسبوع دبي للمطاعم»، إحدى أبرز فعاليات المهرجان، ارتفاعاً في شهرتها وشعبيتها بنسبة بلغت 142%؛ وذلك في ما يتعلق في عدد الحجوزات وفق القدرة الاستيعابية؛ حيث تؤكد هذه الزيادة قدرة المهرجان على جذب مجموعة متزايدة من عشاق الطعام الراغبين باستكشاف عروض المأكولات وفنون الطهي في هذا المجتمع المتنوع. كما نجح المهرجان في تعزيز قاعدته وانتشاره من خلال تحقيق زيادة بنسبة 104% في عدد المطاعم ومنافذ الطعام، ما أسهم في توفير مجموعة أوسع من الخيارات لعشاق الطعام، في حين سجلت المطاعم المشاركة زيادة بنسبة 96% في مستوى الرضا، وهو دليل على التزام المهرجان في تقديم تجارب استثنائية.