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Posted inأخبار أريبيان بزنسنقل

دبي تستهدف نقل 22 مليون راكب بحراً

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زيادة طول شبكة النقل البحري في دبي بنسبة 188%
زيادة طول شبكة النقل البحري في دبي بنسبة 188%

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي حتى 2030.

وقال سموه عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) : “اعتمدنا الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي حتى 2030 بهدف زيادة طول الشبكة بنسبة 188% وخدمة 22 مليون راكب بحلول 2030.

وأضاف سموه: “كما تفقدت مشروعاً رائداً تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أول عبرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتابعت نتائج التشغيل التجريبي لأول عبرة ذاتية القيادة في مياه دبي، وسعيد كذلك بلقاء هنادي الدوسري أول مواطنة تشغل وظيفة قبطان بحري لوسيلة نقل بحري جماعي”.

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