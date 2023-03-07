ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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دبي، 1.47 مليون سائح دولي خلال يناير 2023

استقبال دبي 1.47 مليون سائح دولي خلال يناير

إستقبلت دبي 980 ألف سائح دولي في يناير

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

كشفت بيانات عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن استقبال دبي 1.47 مليون سائح دولي خلال يناير/ كانون الثاني 2023 بنمو 50% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وإستقبلت دبي 980 ألف سائح دولي في يناير/ كانون الثاني 2022، بنمو 117% مقارنة مع 452.1 ألف سائح دولي خلال يناير/ كانون الثاني 2021.
وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن زيادة في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال العام 2022،

حيث استقبلت الإمارة 14.36 مليون زائر دولي في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 97 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، الذي استقبلت خلاله المدينة 7.28 مليون زائر، لتتجاوز بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي.

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