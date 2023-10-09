دبي تستضيف عرض بيوند العالمي لألعاب الخفة

يستضيف مسرح ذا أجندا في مدينة دبي للإعلام عرض “بيوند Beyond”، عرض الخفّة التفاعلي الأشهر على مستوى العالم، يوم 28 أكتوبر 2023، حيث يكون عشّاق ألعاب الخفة على موعد مع تجربة استثنائية تضمن الاستمتاع بالعديد من الفقرات المتنوعة والعروض الآسرة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

ويصطحب عرض “بيوند Beyond” الضيوف في رحلة إلى عالمِ موازٍ يجتمع فيه الحلم والواقع، بإلهام من الفيلم السينمائي الشهير “Now You See Me”، حيث يبهر أربعة من نجوم ألعاب الخفة الحضور بمواهبهم المذهلة.

النجوم الأربعة:

مايك بردنيكوف (ذا مينتاليست)، هو مبتكر ومؤسس عرض “Beyond: The Great Illusion Show” الذي نجح في جمع أبرز المواهب في مجال ألعاب الخفة ضمن عرض واحد، بهدف تقديم تجربة فريدة للحضور. ويشتهر مايك بموهبته ومهاراته الاستثنائية في فن التنويم المغناطيسي، كما تتضمن أشهر عروضه فقرات السير على الماء. ويمتلك مايك مسيرة مهنية حافلة تمتد لحوالي 24 عاماً، ويتميز بأدائه الارتجالي ومهاراته العالية.

بينما يتميز ديميتري بولياكوف (ذا فانيشر) بشخصيته العفوية والآسرة وفقراته التفاعلية التي يشارك فيها الحضور على المسرح، ويشتهر بعروض الخدع السحرية الجريئة، مستمداً إلهامه من هاري هوديني، الأستاذ في فن الوهم والشهير بخدع فك القيود المستحيلة. ويشمل أبرز عروض ديميتري وأكثرها جرأة محاولة الهروب من سترة محكمة الإغلاق بسلاسل خلال دقيقتين ونصف فقط. كما شارك ديميتري ببرنامج المواهب في منطقة وسط آسيا “Central Asia Got Talent”.

أما ألان جلادكوفاس (ذا تريندسيتر) فيبهر المسرح بموهبته وإطلالته المميزتين قادماً من ليتوانيا. ويتميز جلادكوفاس بأفكاره الإبداعية ولمساته العصرية الفريدة التي يضفيها على عالم عروض الترفيه وألعاب الخفة، حيث يحرص على تقديم تجارب استثنائية للحضور مستوحاة من عالم الموضة.

وبدوره، يشتهر ميخائيل جوتوروف (ذا كوميديان) بنهجه غير التقليدي في عالم العروض الكوميدية المباشرة، حيث يضفي لمسات من الكوميديا على عروضه الترفيهية لألعاب الخفة. ويجمع جوتوروف بين حس الدعابة والحيل السحرية المبتكرة. وكان جوتوروف قد وصل إلى نهائي مسابقة “Nanjing Got Talent” رفيعة المستوى في الصين، ويتميز بمهاراته العالية في ألعاب الخفة وشخصيته المحببة على المسرح، حيث يقدم أداءً متكاملاً يضمن ترك انطباع مميز عند الجمهور.

ويتم تقديم عرض بيوند “Beyond: The Great Illusion Show” بلغتين مختلفتين، حيث يمكن للجمهور حضور العرض باللغة الإنجليزية من الساعة 5 حتى 7 مساءً، وباللغة الروسية من الساعة 9 حتى 11 ليلاً. وتتنوع أسعار التذاكر بين 250 درهم إماراتي للفئة الفضية و420 درهم إماراتي للفئة الذهبية و670 درهم إماراتي للفئة البلاتينية و980 درهم إماراتي لمقصورة البلاتينيوم و1450 درهم إماراتي لكبار الشخصيات، حيث يتوفر الحجز الحصري الآن على الموقع الإلكتروني Platinum List.

وتعليقاً على استضافة العرض في دبي، قال مايك بردنيكوف: “وقع اختيارنا على دبي لإطلاق عرض “بيوند Beyond” باعتبارها الوجهة المثالية لاستضافة حدث يحمل هذا القدر من الابتكار، بما يعكس طابع الإمارة ويجسّد الرؤية التي وضعناها للعرض. وكلنا ثقة بتقديم تجربة استثنائية للحضور تتجاوز حدود الخيال وتترك انطباعاً لن يزول بسهولة، إذ نصطحبهم في رحلة عبر الزمن إلى عالم من العروض المذهلة والتجارب الفريدة”.

يُقام عرض “بيوند Beyond” على مسرح بتصميم دائري، بحيث يتيح للجمهور رؤية الفقرات المتنوعة والاستمتاع بها من أي مكان. ويستمد العرض إلهامه من الفيلم السينمائي “Now You See Me” ليقدم عرضاً رقمياً يحفز الجماهير على تصوير الفقرات ومشاركتها مباشرةً. ويهدف العرض إلى استعراض المهارات الفريدة للمؤدين وتسليط الضوء على الخدع بشفافية تامة، مما يتيح للجماهير الاستمتاع بعرض تفاعلي غامر.

ومن جهته، قال ألان جلادكوفاس: “يتخطى عرض “بيوند Beyond” حدود ألعاب الخفة التقليدية، ويقدم مزيجاً فريداً من الخدع الجريئة والحيل الذكية والفقرات الآسرة، ليقدم تجربة غامرة عنوانها الترفيه ومحورها الجمهور”.

كما يتيح عرض “بيوند Beyond” للحضور فرصة الحصول على تجربة مخصصة بشرط الحجز المسبق، حيث يمكن للراغبين الاحتفاء بمناسباتهم الخاصة خلال العرض، سواء التقدم بعروض الزواج أو الاحتفال بأعياد الميلاد، لإضفاء لمسة سحرية على مناسباتهم المميزة.

باختصار، يقدّم “Beyond” أكثر من مجرد عرض ترفيهي، حيث يعد الضيوف بقضاء ليلة العمر ضمن قالب من ألعاب الخفة والفقرات الآسرة. ويحصل الأطفال دون سن ١٢ عاماً بخصم بقيمة ٥٠٪ (ما عدا فئات الفضية وكبار الشخصيات والمقصورة البلاتينية)، بينما تحظى المجموعات المؤلفة من ١٠ أشخاص أو أكثر بخصم بقيمة ٢٠٪.

يمكن للراغبين بقضاء ليلة استثنائية مع ألعاب الخفة والخدع البصرية حجز مقعد الآن لحضور عرض “بيوند Beyond” في ذا أجندا بمدينة دبي للإعلام يوم ٢٨ أكتوبر. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى التواصل على رقم الواتساب للتحدث إلى الفريق المساعد ١٤٤٧ ١٦٥ ٥٨ ٩٧١+، أو زيارة الصفحة المخصصة للعرض على إنستاجرام @beyond__show أو زيارة الموقع : https://www.beyond-show.com/.