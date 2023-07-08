دبي تستضيف دوري أساطير كرة القدم العالميين

تستضيف دبي خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل منافسات «دوري الأساطير» الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويجمع نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين السابقين، مثل: البرتغالي لويس فيجو، البرازيلي رونالدينيو، الويلزي ريان جيجز، الهولندي روبن فان بيرسي وغيرهم، كما يشهد عودة المدرب الأسطورة السير أليكس فيرجسون لتدريب أحد الفرق المشاركة، إلى جانب السير كيني دالغليتش أيضاً.

تقام منافسات دوري الأساطير لكرة القدم في شهر نوفمبر المقبل في دبي، ويجمع الدوري عدد من أبرز الأساطير، مثل: البرتغالي لويس فيجو، البرازيلي رونالدينيو، الويلزي ريان جيجز، الهولندي روبن فان بيرسي وغيرهم، كما يشهد عودة المدرب الأسطورة السير أليكس فيرجسون والسير كيني دالغليتش أيضاً pic.twitter.com/CV9sCSkzle — Dubai Sports Council (@DubaiSC) July 7, 2023

جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل الحدث في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الخميس في مجمع دانوب الرياضي، وتحدث فيه ويس براون لاعب مانشستر يونايتد السابق، وجون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي السابق والمقيم في دبي حالياً، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومنظمي الحدث محمد وعادل ساجان.

وتم في المؤتمر الصحفي الكشف عن مشاركة 6 فرق في هذا الدوري الذي يقام بنظام تنافسي وليس ترفيهياً، حيث يتنافس في الملعب 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، حيث ستقام المباراة الافتتاحية ومباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في نادي النصر، وسيشارك في كل فريق لاعب إماراتي واحد من أساطير اللعبة.

وستحمل الفرق المشاركة أسماء مستوحاة من أندية عالمية، وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وليفربول.

وقال علي عمر: «دبي ترحب دائماً بالأفكار الجديدة والنجوم الكبار في عالم الرياضية، وأن وجود أساطير كرة القدم يجعل الشغف أكبر في هذا الدوري الذي يشكل إضافة مميزة في روزنامة الأحداث الرياضية الزاخرة في دبي والتي تتجاوز 450 فعالية سنوياً، والأمر المميز أنها ستكون مسابقة ذات طابع تنافسي قوي بوجود هذا العدد الكبير من النجوم العالميين، ويحرص مجلس دبي الرياضي على استضافة أبرز النجوم العالميين، واستثمار كافة المرافق الرياضية والمنشآت الموجودة في دبي”.

وكشف جون أوبي ميكيل، أنه اختار العيش في دبي، حيث يستمتع بممارسة مختلف أنواع الرياضة هنا، حيث يلعب البادل والتنس الأرضي أيضاً إلى جانب كرة القدم، واعتبر أن دوري الأساطير يشكل فرصة لاستعادة الأجواء التنافسية ضد لاعبين مثل ويس براون الذي جمعتهما مباريات عديدة بقميصي تشيلسي ومانشستر يونايتد، وتمنى أن تشكل مباريات الدوري المقبل فرصة مميزة لوجود هؤلاء النجوم وتقديم كرة قدم تستمتع بها الجماهير في دبي وحول العالم.

أما ويس براون، فأكد أن جميع الأساطير أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الدوري وتحمسوا للفكرة، وهو واحد منهم، وأكد أن العودة إلى أرضية الملعب دائماً ما تبث الحماس وتعيد لهم ذاكرة البحث عن الانتصارات، وكشف أنه سبق له خوض عدة معسكرات تدريبية مع مانشستر يونايتد في دبي، لكنها ستكون المرة الأولى التي يخوض فيها مباريات تنافسية في دبي.