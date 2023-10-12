دبي تستضيف أول دوري لأساطير كرة القدم العالميين

تستضيف دبي أشهر نجوم كرة القدم العالميين من الفائزين بكأس العالم والكرة الذهبية في “دوري الأساطير لكرة القدم” الأول من نوعه في العالم الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2023، على ملعب استاد آل مكتوم الشهير في نادي النصر الرياضي.

وسيحظى الجمهور بفرصة رائعة لمتابعة أفضل لاعبي كرة القدم على مستوى أندية ومنتخبات العالم في مباريات مثيرة بين 6 فرق، من أبرزها فريق ستيل دكتور ريد ديفلز الذي يضم أساطير مانشستر يونايتد رايان جيجز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فالنسيا، وويس براون، ومايكل سلفستر، وجوان سباستيان فيرون، ويجتمع كل هؤلاء النجوم في مواجهة فريق العالم الذي يضم نجوم المنتخب البرازيلي من أبرزهم ريفالدو، وروبرتو كارلوس إلى جانب روبرت بيريس، وكلارنس سيدورف، وديديه دروجبا.

وتتنافس الفرق المشاركة في ملعب 11 ضد 11 لاعباً ومباريات تمتد لأكثر من 90 دقيقة بابتكار فريد من نوعه، حيث سيقوم اللاعبون الدوليون والنجوم المشاهير في غير كرة القدم بالمشاركة في ركلات الترجيح في نهاية المباراة، لإضفاء لمسة إثارة وجمالية للمباريات تزيد من استمتاع الجمهور.

وتقام مباريات الدوري في 6 مدن بمختلف قارات العالم، حيث تستضيف دبي المباراة الافتتاحية ومباراتي نصف النهائي والنهائي فيما ستقام المباراة الثانية في الهند في شهر يناير 2024، تليها المباريات الأخرى في قطر والمملكة المتحدة، وفرنسا، ثم تعود إلى دبي مرة أخرى لخوض المباراة النهائية.

وتم طرح تذاكر مباراة دبي للبيع على موقع بلاتينيوم، عبر الرابط: https://events.q-tickets.com/uae/eventdetails/4002976880/legends-football-league ، وستخصص نسبة 20% من إيرادات مبيعات التذاكر لدعم مؤسسة الجليلة للأعمال الخيرية.

وقال محمد موسى، الشريك الإداري لشركة ايه آي جي فابريكاتيورز دبي المنظمة للبطولة إلى جانب شركة 27 رياضة ومجموعة آر إم سي الدولية للتعدين والوسائط المتعددة: “سيغمر نجوم كرة القدم العالميين استاد آل مكتوم بالحماس والإثارة يوم 18 نوفمبر، وسيحظى الجمهور بمتابعة أساطير كرة القدم الذين أمتعونا في أكبر البطولات العالمية ليجتمعوا سويًا في هذا الحدث الفريد، الذي يهدف إلى منح الفرصة لأجيالنا القادمة لمشاهدة أساطيرنا المشهورين، ويستمتعوا بمشاهدة مهارات أفضل اللاعبين، ومع هذا العدد من النجوم لم نحلم بأن تكون بداية مشروع أحلامنا أفضل من ذلك، نشعر بالفخر لوجود هذه المجموعة القوية في المباراة الافتتاحية”.

وأضاف محمد موسى: “يملك اللاعبون المشاركون في البطولة مجتمعين أكثر من 60 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المؤكد أن الجميع يعلم قيمة هذه الأرقام وما تمثله من انتشار على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ونحن نسعى إلى تنظيم بطولة كروية غير مسبوقة تمثل جسر يربط بين أمجاد الماضي وطاقة المستقبل النابضة بالحياة، من خلال تعزيز مجتمع شامل ومتحمس”.

تعزيز الاستدامة

أكدت اللجنة المنظمة على سعيها إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالبيئة وتحقيق الاستدامة من خلال تنظيم هذا الحدث الدولي.

وقال سانجاي بيكتور، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة 27 رياضة: “نستلهم أفكارنا وأهدافنا من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ورسالتها السامية حول الاستدامة، لذلك نريد إطلاق حدث مستدام بيئيًا وتشجيع الجميع سواء الجمهور أو اللاعبين والمنظمين على تبني ممارسات صديقة للبيئة، لذلك نعمل على مستويات مختلفة لتحقيق أهداف الاستدامة لدينا، حيث سنحفز الجمهور على استخدام وسائل النقل العام والدراجات الهوائية أو حتى المشي للوصول إلى الملعب، وسنشجعهم على الحد من النفايات والحفاظ على المياه من خلال تقليل الفاقد، كما سنحرص على أن يقدم الموردين والبائعين الذين يشاركون التزامنا بالاستدامة منتجات ومواد تعبئة صديقة للبيئة، ونحن أيضًا نستخدم المواد الصديقة للبيئة والورق المعاد تدويره في العروض الترويجية”.

وأضاف سانجاي: “الجيل القادم هو الجمهور المستهدف لهذا الدوري، مما يجعله المنصة المثلى أيضًا لتعزيز الاستدامة، لأنهم متحمسون لذلك ولأن الأمر يتعلق بالمحافظة على كوكبنا لأجلهم وأجيال المستقبل.”



الترفيه والأنشطة الخاصة

أعلنت اللجنة المنظمة عن برنامج الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة والتي ستجتذب أكبر عدد من الشباب من جميع الجنسيات، حيث سيتم إقامة حفل افتتاح كبير قبل انطلاق المباراة يتضمن استعراض نجوم الموسيقى العالميين، كما ستكون هناك فعاليات مفاجئة ورائعة مع جوائز مثيرة للجمهور وقمصان موقعة من النجوم العالميين ستوزع على الجمهور خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

ومن جانبه قال مانيك بابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة آر إم سي الدولية للتعدين: “سيحظى الجميع بأمسية رائعة وممتعة في عالم كرة القدم من خلال حفل الافتتاح المذهل، ومباراة كرة القدم الدولية المذهلة، بالإضافة إلى الجوائز الثمينة التي سيفوز بها الجمهور”.

وأضاف رضا شاوش، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوسائط المتعددة الدولية: “يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث الفريد، الذي سيكون أمسية رائعة من المرح العائلي الصحي، لذا أنصح الجميع بالحضور مشيًا أو استخدام الدراجة الهوائية أو الحافلات الكهربائية، للوصول إلى استاد آل مكتوم في 18 نوفمبر للاستمتاع بتجربة لا تُنسى، ولتحقيق الاستدامة الكاملة لهذا الحدث الفريد”.