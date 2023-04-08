دبي تدشن 50 فندقاً جديداً خلال سنة

ارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي إلى 813 منشآة بنهاية شباط / فبراير الماضي، بزيادة 7 في المائة مقارنة بنحو 763 منشأة في نهاية فبراير 2022، وذلك لمواكبة النمو السريع لقطاع السياحة والارتفاع الكبير في أعداد الزوار الدوليين، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وزاد عدد المنشآت الفندقية في الإمارة بنسبة 14 في المائة مقارنة بنحو 716 منشأة في نهاية فبراير 2019 قبل الجائحة، ما يعني إضافة 97 منشأة فندقية جديدة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وارتفع عدد الغرف الفندقية التي توفرها هذه المنشآت إلى 148 ألفا و450 غرفة وشقة فندقية في نهاية فبراير الماضي، بزيادة بنسبة 7 في المائة، مقارنة بنحو 139 ألفا و69 غرفة وشقة فندقية في نهاية فبراير 2022، وبارتفاع بنسبة 26 في المائة مقابل 117 ألفا و436 غرفة وشقة فندقية في نهاية فبراير 2019.

وتوزعت المنشآت الفندقية في الإمارة بواقع 274 فندقاً مصنفة بين فئة “ثلاث نجوم” و”نجمة” توفر 29.072 ألف غرفة فندقية، و191 فندقاً من فئة “أربع نجوم” توفر 42.688 ألف غرفة، و155 فندقاً من فئة “خمس نجوم” توفر 51.016 ألف غرفة.

وشملت المنشآت الفندقية في دبي كذلك 112 منشأة للشقق الفندقية متوسطة المستوى توفر 12.76 ألف شقة و81 منشأة للشقق الفندقية الفخمة توفر 12.91 ألف شقة.

وسجلت المنشآت الفندقية في الإمارة متوسط معدل إشغالات وصل إلى 84 في المائة في نهاية فبراير الماضي حيث بلغ متوسط إشغالات الفنادق المصنفة بـ “ثلاث نجوم” و”نجمة” نحو 84 في المائة والفنادق من فئة ” أربع نجوم” نحو 86 في المائة و”خمس نجوم” نحو 82 في المائة، فيما بلغ متوسط إشغالات الشقق الفندقية الفخمة 88 في المائة، والشقق الفندقية المتوسطة 87 في المائة.

ووفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، سجلت مدة إقامة نزلاء الفنادق نحو 4 ليال فندقية، مقابل 3.5 ليلة في الفترة نفسها من 2019، في حين وصل عدد الغرف المحجوزة إلى نحو 7.28 مليون ليلة مبيت، مقابل 6.3 مليون ليلة مبيت في الفترة نفسها من 2022، و5.68 مليون ليلة مبيت في الفترة ذاتها من 2019.

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