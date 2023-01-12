سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

دبي: تخفيض أجرة التاكسي 10 بالمئة مع انخفاض أسعار الوقود

سامر باطر by سامر باطر
تاكسي دبي

أشار مسؤول في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن صدور قرار بتخفيض أجرة التكسي في دبي انسجاما مع انخفاض أسعار الوقود.

وأصبحت كلفة الكيلومتر الواحد خلال رحلة الراكب في سيارة التاكسي الأجرة حاليا درهم و97 فلس فيما كانت درهمين و19 فلس مع تراجع أسعار النفط والمحروقات والوقود بحسب صحيفة جلف نيوز الانكليزية.

وبدأت أسعار البنزين والديزل بالتراجع في شهر ديسمبر 2022 بحوالي فلسين للبنزين كما تم تخفيض الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2022 ، وفي الشهر الجاري يناير 2023 انخفضت أسعار الوقود في الإمارات لشهر يناير وأصبح سعر ليتر البنزين 98: 2.78 درهم .

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...