دبي: تخفيض أجرة التاكسي 10 بالمئة مع انخفاض أسعار الوقود

أشار مسؤول في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن صدور قرار بتخفيض أجرة التكسي في دبي انسجاما مع انخفاض أسعار الوقود.

وأصبحت كلفة الكيلومتر الواحد خلال رحلة الراكب في سيارة التاكسي الأجرة حاليا درهم و97 فلس فيما كانت درهمين و19 فلس مع تراجع أسعار النفط والمحروقات والوقود بحسب صحيفة جلف نيوز الانكليزية.

وبدأت أسعار البنزين والديزل بالتراجع في شهر ديسمبر 2022 بحوالي فلسين للبنزين كما تم تخفيض الديزل بمقدار 27 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2022 ، وفي الشهر الجاري يناير 2023 انخفضت أسعار الوقود في الإمارات لشهر يناير وأصبح سعر ليتر البنزين 98: 2.78 درهم .