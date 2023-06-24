دبي، تخفيضات مراكز التسوق في عيد الأضحى تصل إلى 75%

تقدم مراكز التسوق في دبي خصومات تصل إلى 75% خلال مع بداية عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر طوال الموسم مع فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية المميزة، وكذلك الدخول في السحوبات للحصول على فرصة الفوز بجوائز نقدية قيّمة في المتاجر ومراكز التسوّق في جميع أنحاء المدينة ابتداءً من 29 حزيران / يونيو وحتى 9 تموز / يوليو.

ويمكن الاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة خلال عيد الأضحى، حيث تقدّم متاجر ريفر آيلند، وفوريفر 21، ودلالات للتجارة، وكوتون أون، وكوتون أون بودي، وكوتون أون كيدز تخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 75%، في حين تقدّم متاجر إتش أند أم وبريمو إمبوريو تخفيضات تتراوح ما بين 30 إلى 70%. وتقدّم محلات كنالي تخفيضات تتراوح ما بين 30 إلى 50%، بينما تتراوح تخفيضات دي إس دامات ودامات توين من 35 إلى 50%، وتقدّم العلامات التجارية أليساندرو ديل أكوا، وآي زون، وفي كونسبت، وبي وان، وبالمين، وبيير كاردان، ولويس فيرود، وفيري، وجيانفرانكو فيري، وفيري ميلانو، وأسبسي تخفيضات بنسبة 70 إلى 75%.

إضافة إلى ذلك، يقدّم متجر بوسيني في دبي مول تخفيضات بنسبة 50%على قطع مختارة، ويوفر متجر آند أذر ستوريز عرض «اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً» على العديد من منتجات التجميل، بالإضافة إلى تخفيضات من 30 إلى 70% على منتجات أخرى مختارة. ويمكن العثور على مجموعة من العروض الترويجية الرائعة لدى متجر جيوردانو، تتضمن تخفيضات تصل إلى 70%، إلى جانب العديد من الهدايا المجانية الرائعة.

وتقدم كولكشن أوف ستايل وبروكس براذرز عروضاً محدودة لمدة يومين فقط في 29 و30 يونيو، حيث يمكنكم كسب 1,250 نقطة مقابل كل 900 درهم تنفقونها في كولكشن أوف ستايل، بينما يقدّم متجر بروكس براذرز عروضاً مخفضة على القمصان وتي شيرت البولو المثالية والضرورية في خزانة كل رجل أنيق.

أما أولئك الذين يبحثون عن الملابس الرياضية والأحذية الرياضية، فسيجدون تخفيضات بنسبة 50% على عدد من القطع المختارة في فوت لوكر، وكذلك من 25 إلى 75% لدى كوزموس سبورتس. كما يمكن الاستمتاع بتخفيضات تتراوح ما بين 30 إلى 75% لدى متاجر صن آند ساند فاكتوري أوتلت وكذلك في متاجر ستاديوم حتى 4 يوليو.

هل تبحثون عن الأحذية المفضلة لديكم؟ توجّهوا إلى محلات كلاركس التي تقدم عرض استرداد نقدي بقيمة 100 درهم على المشتريات، بينما تقدّم يونايتد نود، وشيك شوز، وجينا، وجلوبال فيت تخفيضات تتراوح من 25 إلى 75%. ولإضفاء لمسة من الأناقة والتميّز على إطلالتكم، يمكنكم إضافة ساعة أنيقة من تايم هاوس، حيث يمكنكم توفير ما بين 25 و75%.

أما في ما يخص النظارات الطبية أو النظارات الشمسية، فتقدّم شركة أوكيالي فيجن إنترناشيونال، وأوكيالي أوبتكس، وبصريات يتيم، ويتيم للبصريات، وصن أي أوبتكال تخفيضات تتراوح من 30 إلى 50%، بينما تقدّم دبي أوبتكال وأوبتي فيجن تخفيضات من 25 إلى 70%. ويمكنكم في الفترة ما بين 29 يونيو إلى 1 يوليو الحصول على العديد من الهدايا المجانية عند شراء أكثر من نظارة من فيجين إكسبريس أو سولاريس، بالإضافة إلى العروض المخصصة لأعضاء برنامج أورا.

المجوهرات

يُعد عيد الأضحى وقتاً مثالياً للاستثمار في المجوهرات، مع عرض Glittering City of Gold الذي يستمر خلال «مفاجآت صيف دبي». يمكن الاختيار من بين مجموعة واسعة من قطع الألماس واللؤلؤ في 150 متجرا مشاركا في حملة مجموعة دبي للمجوهرات، مع تخفيضات في الأسعار تصل إلى 75%، إضافة إلى تخفيضات بنسبة 50% على القطع الذهبية أيضاً. ولا تفوّتوا فرصة الاطلاع على مجموعة العيد الحصرية، التي تضم عملة ذهبية مجانية. وليس هذا فحسب، فمقابل كل 1,000 درهم يتم إنفاقها، يمكن المشاركة في سحب للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 100,000 درهم.