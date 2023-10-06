دبي تحطم 339 رقماً قياسياً عالمياً

يتدفق السياح إلى #دبي لمشاهدة أطول مبنى في العالم وأعمق حوض سباحة. لكن إسأل السكان المحليين للحصول على النصائح وستجد مناطق جذب ساحرة وخالية من الضجيج واكتشافات طعام أصيلة.

وقل ما شئت عن تطوراتها الحضرية الجريئة وشهيتها لتحقيق أرقام قياسية عالمية (339 رقماً قياسياً في التقدير الأخير)، لكن دبي تفكر بشكل كبير – ومع تجاوز أعداد السياح بالفعل مستويات ما قبل الوباء، هناك شيء واحد واضح: إذا حلمت دبي بأمر، فسوف تحققه.

هكذا وصفت صحيفة “وول ستريت جورنال” دبي في مقدمة تحقيق حمل عنوان : “دليل دبي، أبعد من ناطحات السحاب والأرقام القياسية العالمية”.

تقع دبي على مفترق طرق عالمي، وهي متألقة ومتفاخرة ولا مثيل لها، ولكن عوامل الجذب المحببة والمنخفضة المستوى تغري خلف واجهة دبي. بالتأكيد، يمكنك تناول الآيس كريم المطلي بالذهب والذي يتم تقديمه في وعاء مرصع بالألماس، ولكنك ستجد أيضاً الباندل الفلبيني الأصيل، والسيفابي البوسني، والبلوف الأوزبكي، ومأكولات الحانة البريطانية.

وبينما تباطأت مدن أخرى خلال الوباء، اجتذبت دبي أعداداً كبيرة من الزوار. وتكشف الزيارة عن مدينة عالمية، حيث تنتشر الفنون المحلية والطعام ومشاهد التصميم وسط أفق دائم التوسع.