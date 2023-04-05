دبي تحطم رقماً قياسياً في مبيعات الشقق الفاخرة

بالنسبة للأثرياء في العالم الذين يبحثون عن أماكن لتخزين ثرواتهم، فإن شريحة واحدة من سوق العقارات في دبي هي الوجهة المفضلة بشكل متزايد: الشقق والمنازل ذات العلامات التجارية، مثل “فور سيزونز” Four Seasons، “بولغري” Bulgari و”كافالي” Cavalli، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وتزدهر مبيعات هذه العقارات في دبي، التي أصبحت العاصمة العالمية لما يسمى بالمنازل ذات العلامات التجارية حيث يواصل المشترون الأجانب شراء منازل فائقة الفخامة. وهذا الأسبوع، وافق مشترٍ على دفع 203.1 مليون درهم (55.3 مليون دولار) لشراء شقة من خمس غرف نوم تحمل علامة “باكارات” Baccarat في مشروع لم يبدأ حتى الآن. ويبلغ سعر القدم المربع في المشروع 14000 درهم، وهو أعلى سعر للقدم المربع يتم دفعه لشقة ما قبل البناء، وفقاً لشركة الوساطة العقارية Luxhabitat Sotheby’s International Realty.

وحطمت بذلك الرقم القياسي المسجل في شباط /فبراير الماضي، عندما بيعت شقة من خمس غرف نوم مقابل 160.3 مليون درهم ، أو 13751 درهماً للقدم المربع، في منارة “بولغري لايتهاوس“، وفقاً لسجلات دائرة الأراضي والملاك في دبي. وسيتم بناء البرج على “جزيرة جميرا باي” الاصطناعية على شكل فرس البحر بالقرب من فندق ومنتجع العلامة التجارية للمجوهرات.

وازدهرت العقارات الفاخرة في دبي حيث أصبح الأثرياء أكثر ثراءً خلال جائحة “كوفيد-19″، وبحث الروس عن ملاذات آمنة مقابل المال بعد غزو بلادهم لأوكرانيا. وارتفعت أسعار العقارات الرئيسية بنسبة 89% في تشرين الأول / أكتوبر مقارنة بأسعار العام 2021، وهو انتعاش سريع من الركود الذي استمر من عام 2014 إلى عام 2020. وتحول السوق نحو الاتجاه الصعودي سريعاً لدرجة أنه فاجأ الكثيرين. وتبلغ قيمة الفلل في مشروع “فورسيزونز ريزيدنس” في دبي والتي بيعت بحوالي 40 مليون درهم في عام 2021، قبل البناء أو “على الخارطة”، حوالي 100 مليون درهم.

وقد تفوقت دبي مؤخراً على جنوب فلوريدا لتصبح البقعة التي تضم أكثر المشاريع ذات العلامات التجارية في العالم. يوجد الآن ما يقرب من 40 مشروعاً تحمل علامة تجارية في دبي، مع الإعلان عن بضع عشرات أخرى ومن المقرر تشييدها بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن “سفلز” هذا الأسبوع.