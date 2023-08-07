دبي تحتضن أكبر مركز لقطع الغيار في الشرق الأوسط وإفريقيا

وقعت شركة «نيو إيست” Neweast للتجارة العامة، شركة صناعة السيارات، عقد إيجار تاريخياً مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، لتأسيس أكبر مركز لقطع الغيار في الشرق الأوسط وإفريقيا. ووقع العقد كل من أحمد جمعة أهلي، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو إيست» وعبدالله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد – الإمارات”.

وبموجب العقد، تخطط الشركة لاستثمار حوالي 500 مليون درهم (136.2 مليون دولار) لتحويل مساحة 165.000 متر مربع في المنطقة الحرة إلى مركز عملاق لتوزيع قطع الغيار، مع أكثر من 500 من المهنيين المتخصصين في هذا المجال، من خلال سبعة فروع في الشرق الأوسط، حيث سيعمل مركز «نيو إيست» الاستراتيجي الجديد في جافزا على تنفيذ الطلبات وتسليمها بكفاءة في المنطقة لأكثر من 160 علامة تجارية متميزة لخدمات ما بعد البيع.

بموجب العقد، تخطط الشركة لاستثمار حوالي 500 مليون درهم لتحويل مساحة 165.000 متر مربع في المنطقة الحرة إلى مركز عملاق لتوزيع قطع الغيار، مع أكثر من 500 من المهنيين المتخصصين في هذا المجال، من خلال سبعة فروع في الشرق الأوسط. #دبي @neweastautopart @jafzadubai pic.twitter.com/W0L46XpiO2 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 7, 2023

وستقوم «نيو إيست» بتوزيع مجموعة شاملة من قطع غيار السيارات لمختلف أنواع المركبات، بما في ذلك سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة والحافلات والشاحنات والمقطورات والمعدات الثقيلة. ستشمل المنتجات مكونات المحرك ومكونات ناقل الحركة وأجزاء نظام الكبح وأجزاء نظام التعليق وأجزاء نظام تكييف الهواء ومواد التشحيم والبطاريات والإطارات.

ومن أجل دعم هذا التوسع، تعتزم الشركة توظيف المزيد من الموظفين الإضافيين، ومن المتوقع زيادة قوتها العاملة الحالية بنسبة 50%. يجري بناء مركزهم الجديد على الطريق الصحيح، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول تشرين الأول / أكتوبر 2024، مما سيعزز قدراتهم في عملية التوزيع.

دفع عجلة النمو

وفي هذا السياق، قال عبدالله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات – المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد – الإمارات»: «يسعدنا أن نستضيف في جافزا أكبر مركز لتوزيع قطع الغيار في المنطقة، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على التزام المنطقة الحرة الراسخ بدفع عجلة النمو في قطاع السيارات. وتعتبر جافزا المنصة المثالية لشركة «نيو إيست» لتوسيع نطاق حضورها وتلبية الطلب المتزايد على قطع غيار السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا. ونتطلع إلى دعم رؤية «نيو إيست» وتعزيز منظومة صناعة السيارات في جافزا، ما يعزز مكانتها كمركز للتقدم التكنولوجي والابتكار والتميز في مجال قطع غيار السيارات”.

ومن جانبه قال هنري شعيا، المدير العام لشركة «نيو إيست» للتجارة العامة: «يعد تأسيس أكبر مركز لقطع الغيار في هذه المنطقة الحيوية منعطفاً هاماً لشركة «نيو إيست». نحن متحمسون لإنشاء مركز التوزيع المبتكر في جافزا، لنتمكن من تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، مع ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة موثوق بها في مجال قطع غيار السيارات بعد البيع. حيث تتمثل رؤيتنا في إنشاء مساحة تحويلية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والحلول اللوجستية السلسة لجافزا، ما يسهم في تعزيز تجربة عملائنا”.