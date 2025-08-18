دبي تحبط سرقة ماسة وردية نادرة تُقدر بـ25 مليون دولار

نجحت شرطة دبي في إحباط عملية سطو احترافية والقبض على عصابة دولية حاولت سرقة ماسة وردية نادرة تُقدر قيمتها بـ25 مليون دولار، وذلك في عملية أُطلق عليها اسم “بينك دايموند”. وأعادت الشرطة الماسة إلى صاحبها بعد أقل من 8 ساعات من تلقي البلاغ.

خداع بخطة محكمة

عقب ورود بلاغ من تاجر ألماس يفيد بسرقة ماسة وردية نادرة جلبها من أوروبا، بادرت شرطة دبي بالتحرك بسرعة لكشف العملية وبينت التحقيقات أن العصابة، المكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية، خططت للسرقة لأكثر من عام. و اعتمد أفراد العصابة على إقناع التاجر بأنهم وسطاء لشخص ثري مهتم بشراء الماسة. واستخدموا سيارات فارهة واستأجروا أماكن فاخرة لإيهامه بثروتهم. ولإقناع التاجر بإخراج الماسة من محله، استعان أفراد العصابة بخبير ألماس معروف لتأكيد جودة الماسة، مما دفع التاجر للثقة بهم وإحضارها إلى فيلا لعرضها على المشتري المزعوم. عند وصول التاجر، استغل أفراد العصابة الفرصة واستولوا على الماسة ثم لاذوا بالفرار.

الاستجابة السريعة: 8 ساعات من البحث والمطاردة

فور تلقي البلاغ، شكّلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل متخصص. وباستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، تمكنت الشرطة من:

تحديد هوية أفراد العصابة: تم التعرف على هوياتهم وتحديد أماكن تواجدهم في وقت قياسي.

إحباط محاولة التهريب: كشفت الشرطة عن مخطط العصابة لتهريب الماسة عن طريق شحنها مخبأة داخل ثلاجة صغيرة إلى دولة آسيوية.

القبض على المتهمين: نجحت الفرق الميدانية في القبض على أفراد العصابة الثلاثة في غضون 8 ساعات فقط.

شهادة التاجر: ثقة وأمان

عبّر التاجر عن إعجابه الشديد بسرعة استجابة شرطة دبي وحرفيتها العالية. وقال إن الماسة التي سُرقت منه “نادرة جداً” ويصعب إيجاد مثيل لها، وإن استعادتها كانت مصدر سعادة كبيرة له. وأشاد التاجر بالجهود التي بذلتها الشرطة في بث الطمأنينة لديه منذ اللحظة الأولى للبلاغ.

القيادة العامة لشرطة دبي تحبط جريمة سرقة ماسة وردية نادرة جداً على مستوى العالم، تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون دولار أمريكي، حيث تم إلقاء القبض على العصابة المكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية خلال 8 ساعات.@DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/MwhTZp5uKh — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 18, 2025