تمكنت جمارك دبي، من إحباط محاولة لتهريب 32 مليوناً و 800 ألف قرص من المؤثرات العقلية المخدرة، تم العثور عليها خلال عملية تفتيش جمركي لشحنة تجارية احتوت على مواد غذائية ومعدات طبية، حيث نجح المفتشون الجمركيون في مركز جمارك جبل علي وتيكوم التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية في العثور على هذه الأقراص التي كانت مخبأة بهذه الشحنة التجارية القادمة من دولة آسيوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منفذ جبل علي.

وجاءت الضبطية ضمن عمليات تفتيش جمركية نوعية تمت في مركزين جمركيين تابعين لإدارة المراكز الجمركية البحرية في جمارك دبي، وأطلق على العملية مسمى «الضربة المزدوجة»،

كما نجح المفتشون الجمركيون في مركز جمارك مرفأ ديرة التابع للإدارة، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت نحو مليون و200 ألف قرص بوزن 227.88 كيلوجرام، حيث تم العثور على هذه الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في إرسالية واردة على متن وسيلة بحرية قادمة من دولة آسيوية، وذلك بعد استخدام الغواصة الجمركية الذكية في إجراء عملية الكشف والمعاينة، حيث تم الاشتباه بمكان إخفاء هذه المواد المخدرة، وتمكن المفتشون بخبرتهم وكفاءتهم العالية من العثور عليها مُخبأة في تجويف الوسيلة البحرية