دبي تتفوق على نيويورك في أطول ناطحات سحاب في العالم

تتمتع دبي بأطول أفق عمراني في العالم، حيث يبلغ متوسط ارتفاع المباني فيها 323.9 متر تليها نيويورك في الولايات المتحدة (299.1 متر)، ثم مدينة شينزن الصينية (296.1 متر)، وشنغهاي الصينية (264.4 متر)، وغوانغزو الصينية (256.8 متر)، كما ذكر موقع “بيلدورلد” Buildworld.

أما مدينة شيكاغو التي كان يطلق عليها في القرن التاسع عشر اسم “موطن ناطحات في العالم” فجاء ترتيبها في المركز السادس بمتوسط ارتفاع 247 متراً.

وتهيمن الصين على النتائج بتسع مدن من بين 20 مدينة تضم أعلى ناطحات السحاب في العالم.

وتحتضن دبي أطول مبنى في العالم وهو “برج خليفة” الذي يبلغ ارتفاع 828 متراً، يليه “شنغهاي تاور” بارتفاع 632 متراً ثم “أبراج البيت” في مكة المكرمة بارتفاع 601 متر.

وتعتبر دبي مدينة ناطحات السحاب، حيث يزين أفق المدينة العجائب المعمارية مثل برج كيان المائل، وبرج الأميرة الأنيق، وبرج العرب الذي يتخذ شكل شراع سفينة.

ويرمز تصميم أدريان سميث لبرج خليفة إلى الأناقة العصرية والابتكار. وقد تركت هذه التصاميم المميزة علامة لا تمحى على المشهد المعماري، وتواصل إلهام وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، أدى انتشار ناطحات السحاب إلى انقسام الرأي حول جماليات أفق المدينة. ويرى البعض أن مناظر المدينة التي كانت صافية في السابق أصبحت الآن مليئة بالمباني الشاهقة. وعلى العكس من ذلك، يقدر آخرون البراعة الفنية والتقدم الاقتصادي الذي تشير إليه ناطحات السحاب عادة.

واستند موقع “بيلدورلد” في تحليله إلى بيانات أكثر من 109 آلاف ناطحة سحاب ومبان شاهقة في المدن والمناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم. تم الحصول على تفاصيل ناطحات السحاب والمباني الشاهقة من موقع skyscraperpage.com.

بالنسبة لكل مدينة، قام الموقع بحساب متوسط الارتفاع (بالأمتار) لأطول 50 مبنى فيها لتصنيف المدن ذات أطول أفق.