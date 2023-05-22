سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

دبي تتصدر مدن العالم بأعلى إنفاق للمسافرين الدوليين

سامر باطر by سامر باطر

استحوذت دبي على قائمة أكثر مدن العالم جذبا لإنفاق المسافرين الدوليين بحوالي 30 مليار دولارـ وتفوقت دبي بذلك على مدن عريقة مثل باريس التي احتلت المرتبة العاشرة، ونيويورك في المرتبة الثامنة، فكانت في صدارة أفضل الوجهات في توفير الرفاهية والتجارب الفخمة التي فاتتهم عندما تسبب الوباء في توقف السفر على مستوى العالم. وحلت الدوحة في المرتبة الثانية تلتها لندن، ثم ماكاو في المرتبة الرابعة، وتلتها أمستردام، وحلت اسطنبول بالمرتبة السادسة تلتها برشلونة.

RankCityCountry / RegionIncome from International Tourists (2022)
#1Dubai?? UAE$29.42B
#2Doha?? Qatar$16.79B
#3London?? UK$16.07B
#4Macau?? Macau SAR$15.58B
#5Amsterdam?? Netherlands$13.59B
#6Istanbul?? Türkiye$13.13B
#7Barcelona?? Spain$12.73B
#8New York?? U.S.$12.45B
#9Singapore?? Singapore$10.97B
#10Paris?? France$9.76B

ونشر موقع فيجيوال كابيتالست رسوميات تستقي أحدث إحصائيات الأبحاث التي أجراها مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC) لتسليط الضوء على المدن العشر الأولى التي أنفق فيها المسافرون الدوليون أكبر قدر في عام 2022.

وتمكنت دبي من تحقيق هذه المكانة بفضل عوامل أساسية مثل تحسين الأداء السياحي، والبنية التحتية في قطاع السياحة، وسياسات جذب السياح، فضلا عن معايير الصحة والأمان، فضلا عن مقومات ومواقع جذب سياحي عديدة من برج خليفة ، أطول مبنى في العالم حاليًا ، إلى الرحلات الصحراوية ورحلات اليخوت، و تقدم دبي تجارب رائعة للزوار الدوليين. كما أن سمعة المدينة في التسوق الراقي المعفي من الضرائب والتزامها بتوفير تجربة فاخرة جعلها وجهة سفر أولى لمتسوقي المنتجات الفاخرة من جميع أنحاء العالم. ويحتل موقع دبي أيضا مكانة بارزة في نجاح المدينة، فهي في موقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ، وهي موطن لواحد من أكثر المطارات ازدحامًا يجعلها أسهل المدن للسفر والوصول من مختلف أنحاء العالم، لا غرابة في أنفاق المسافرين الدوليين ما يقرب من 30 مليار دولار في مدينة دبي في عام 2022.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...